美大選誰贏 都不利我拉美外交

正當美國共和與民主兩黨確定總統候選人之際，有兩則與台灣有關的拉美新聞引發關注，其一是宏都拉斯前副總統納斯拉亞表示，如果明年當選總統將與我國復交，其二是我南美洲唯一邦交國巴拉圭總統潘尼亞說，推動與中國貿易協議持開放態度。無論美國大選最後由誰勝出，都不利台灣在拉美的外交，因為拉美已漸脫離美國後院。

假設川普當選，他的拉美政策只會比首任更嚴格，尤其是移民與經濟援助政策，因為他壓根瞧不起拉美國家，他不僅缺席第八屆美洲國家高峰會議、點名兩個國家是爛國，甚至國務院高階拉美事務官員長期懸缺。巴拿馬及薩爾瓦多與台灣斷交都發生在川普任內，如果他再任總統，對我拉美外交的影響，筆者持悲觀態度。

如果賀錦麗當選，她最為外界質疑的就是外交與經濟能力，其中拉美移民仍是她首要處理的問題。拜登上任首日即指派她負責美墨邊境的移民事務，但她並未盡到責任。拉美移民問題如同七年之病，無法求三年之艾，必須與相關國家商討出一致的政策與作法，尤其是青年的教育與就業，其時程恐長達十年以上，而非兩屆八年即可完成。

賀錦麗在接受任命時，就表示只處理北三角國的問題，其餘國家的移民不在她的職責範圍內，這種鴕鳥心態導致多次與拜登團隊爆發內訌。去年一月拜登巡視美墨邊界後，在空軍一號上大發雷霆，指責幕僚無所作為，即可證明賀錦麗無力處理移民問題。尼加拉瓜及宏都拉斯與台灣斷交，都發生在拜登任內，對於缺乏外交實務的賀錦麗，筆者亦不抱希望。

至於納斯拉亞的復交說，筆者認為是累積競選資本的選舉言論，一旦當選也可作為與中共談判本錢。他舉出宏國白蝦農損失慘重，卻未提中國在該國基礎建設投資。上周中宏兩國第六輪自由貿易協定談判，將宏國白蝦、海參、咖啡、香蕉等農產品列入出口清單，該協定訂於下月簽署。此外，他也忽略早在中宏建交前，已有大量中國移民在宏國的事實。國人應記得，薩國總統布格磊競選時也說過要與台灣復交。

最後，潘尼亞希望透過南美「南方共同市場」一體性，打開與中國直接貿易之門，巴西知道北京的底線，所以持謹慎態度。烏拉圭展現高度興趣，是因烏國冒著違反南共市的規定與北京洽談自貿協定，正好藉由巴拉圭對中國貿易的開放態度解套，卻威脅到台巴邦交。另外，潘尼亞利用這個機會淡化國內對他肅貪不力、長期在外訪問卻未引進重大外資、及傀儡總統的攻擊。

外交講究實力，我國有厚實的經貿與科技實力，但在國際政治實力上有不足之處。美國無法掌控拉美已是事實，從海地的無政府狀態，到委內瑞拉大選爭議，就已說明國際關係的變化。無論本次美國大選結果為何，對我拉美外交將是一大挑戰。