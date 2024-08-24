金控合併 應回歸分配正義精神

日昨兩大金融控股集團台新金控與新光金控宣布正式合併，成立「台新新光金控」集團；另一方面也傳出中信金控將加入「搶親」。然此舉將台灣更加深的帶入資本化社會貧富不均的絕境，令人憂慮。

中華民國是基於國父孫中山先生創立的三民主義與五權分立、代表政府有能的原則，所建立的民主共和國。但從一九九○年代密集修憲之後，現在的台灣早已背離了國父建國的理想，成為一個近乎完全財團化、貧富不均的不公社會，而且長久以來，學術界或知識界也未見具夠分量關於提倡「社會主義」思想的討論，值得重視，也亟需導正。

在兩位蔣總統執政時期，十分重視財經政策會否造成人民貧富不均。因此他們採取了許多重要管制措施。例如，他們均反對以金融國際化與自由化的理由讓三商銀民營化，也不允許台灣企業玩金錢槓桿的把戲，「把用來買醬油的錢去買醋」（蔣經國總統曾公開說過的名言）都不行。在那個時代，台灣最富有的廿％人口的財富，也只是最貧窮底層廿％人口的四倍多而已。

這才是「人民社會主義」的理想，也正是國父「民生主義」主張精髓的實現。

但是，之後的歷任總統，卻都偏離了這個「重在分配」的財經政策，不但讓三商銀民營化，還准許當時資金完全不成比例的富邦銀行，去合併資本雄厚的台北銀行。從此造成國有資產嚴重流失的惡果，歪風所致，以前因對經濟分配公平原則的堅持，不准出現的金融控股集團怪獸紛紛成立，政府更允許他們大玩金錢遊戲，讓「買醬油的錢，可以任憑其自由使用」，讓投資能獲取暴利的投機行為合法化，在在快速拉大了貧富差距。金控集團的合併，勢將更快速的增加財團累積財富的能力，對絕大多數居於經濟弱勢地位的廣大人民，極為不利。

台灣今日的財富大多掌握在所謂的「四大家族」金融控股集團，以及以半導體為主的「免稅高科技公司」少數人與外資手中。台灣早已偏離了「人民社會主義」與「民生主義」提倡均富的道路，進入不公平社會的世界，枉費國父與兩位蔣總統的先見之明，台灣人民身陷民生疾苦的深淵，不知伊於胡底？

如今在台灣既已形成嚴重的貧富不均現實，筆者認為解決之道在於：第一，要對以玩弄金錢遊戲為生存之道的金融控股集團嚴加管理整頓、並課以重稅，以求民生主義分配正義精神的再現。第二，政府在一九八○年代為鼓勵發展高科技產業所制定的免稅政策早已過時，應全面廢止，以增加政府財源，加碼社會福利支出，照顧急需救濟的廣大普羅大眾，才是當前的正途大道。

「人民社會主義」應是普遍顧及大多數經濟弱勢人民，以增加所得，改善生活為目標。唯有百姓在生活上無所匱乏與憂慮，才是從政者最重要的政策目標，也正是台灣的當務之急！