聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國與台灣司法的痛點

聯合報／ 曾士宇／大學教師（新竹市）

美國最高法院法官尼爾‧戈薩奇最近出版新書《過度裁決：過多法律造成的民眾損失》（Over Ruled: The Human Toll of Too Much Law），他在接受紐約時報專欄作家大衛·弗郎奇訪問時，談話涵蓋了很多內容，包括法規繁多混亂和認罪協商濫用的問題。在台灣很多人認為行政單位濫權、司法單位恐淪為執政黨側翼的今天， 頗有參照價值。

訪談部分重點包括：

一、許多普通、勤奮、正派的美國人試圖盡力而為，無意傷害任何人，卻陷入他們不知道存在的規則或法律的高牆中。美國立國先賢麥迪遜認為，過多的法律會帶來危險，第一，你開始失去自由，第二，它對不同人群的影響不同。因此，有錢人和有關係的人可在迷宮般的訴訟和監管中找到出路。但普通美國人不能。

舉例而言，複雜性是對強者和富人的補貼。換句話說，政府、大公司、人脈廣和富有的個人可以處理所有法律的繁文縟節。但普通美國人很掙扎，有時一般美國人甚至很難理解法條內容。

二、認罪協商氾濫：一位年輕的網路企業家亞倫‧斯沃茨，他熱中於讓大眾取得他認為應屬於公共領域的資料，其從一個數位資料庫下載了一堆舊文章並上傳於網站中供大眾使用。後來該資料庫和他協商了一個解決方案，州政府官員也撤銷了刑事指控，但聯邦檢察官仍指控他犯下多項重罪。當他拒絕認罪協商時，他們提出讓他入獄四到六個月，而他認為這是不對的，他想要接受審判。聯邦檢察官就增加了一大堆額外的指控，這讓他可能得在聯邦監獄裡待幾十年。對此，他失去了支付律師費的資金。最終，他在審判前不久自殺了，這是微罪讓人破產甚至崩潰的一例。

認罪協商在五十或一百年前基本上不存在，而現在百分之九十七左右的聯邦刑事指控都是透過認罪協商解決。對美國人來說，面對法律，失去了陪審團明智的制衡。

三、根據一些估計，聯邦法規每年增加大約有兩百萬字。現在美國大約有五千部聯邦刑法。據估計，監管法規中的聯邦犯罪項目多達卅萬起。當政府有如此多的法規並如此迅速地制定時，它會變得很混亂。例如據報導，美國國稅局的電話客服，約有三分之一會給錯誤答案。

這些美國的沉痾對台灣人來說不陌生，「小蝦米對大鯨魚」比比皆是，尤其在行政立法一把抓時代，強行通過反滲透法、國家安全法等，大小事皆可無限上綱，近例是本次大選前台北市四十一位里長到大陸訪問，被控接受優惠價格旅遊，受對岸統戰，此乃刻意低估台灣人智慧，亟盡恐嚇能事。

在認罪協商方面，於高虹安涉嫌詐領助理費案中，相似案件判決大不相同。前助理「公衛文」王郁文因貪汙四六六元，被判二年，緩刑五年。調查期間檢察官一再促使她認罪，換取緩刑，遭到拒絕。七月底一審判決，即使法官重判高虹安，也只得判王郁文緩刑，但兩年刑期，仍何其沉重。

以上兩例均讓人質疑中華民國究竟是不是個法治國家？司法公平正義是國家長治久安的根本，期盼行政、立法與司法單位能苦民所苦，力圖矯正。

司法 檢察官 美國

延伸閱讀

散戶趕在Fed降息前大買！ 美銀揭今年最搶手的美國公債

稱普亭已就回應烏軍入侵「做出決定」俄大使：國土不會有「緩衝區」

大陸實體藉雲端服務 意圖獲取美國先進晶片與AI算力

亞股多收高！鮑爾全球央行年會演說將登場 市場憂心表態不夠鴿派

相關新聞

美國與台灣司法的痛點

美國最高法院法官尼爾‧戈薩奇最近出版新書《過度裁決：過多法律造成的民眾損失》（Over Ruled: The Human...

金控合併 應回歸分配正義精神

日昨兩大金融控股集團台新金控與新光金控宣布正式合併，成立「台新新光金控」集團；另一方面也傳出中信金控將加入「搶親」。然此...

美大選誰贏 都不利我拉美外交

正當美國共和與民主兩黨確定總統候選人之際，有兩則與台灣有關的拉美新聞引發關注，其一是宏都拉斯前副總統納斯拉亞表示，如果明...

醫療知情權 掌握病況捍衛生命

醫者可曾想過，專業傲慢可能因忽視患者的述病而導致誤診？多少家庭因你一時失察，在別人喜過佳節時卻黯然神傷？無奈醫者的專業傲...

健保包山包海 壓榨第一線醫護

年初總統大選時，各陣營無不提出各種醫療經濟改善政策，除了保障健保點值總額、增加醫療預算乃至於各種公衛行政健康計畫應回歸政...

國土計畫百年的抗衡：計畫管制vs財產權保障

國土計畫法預計在明年四月底上路，目前是地方政府提報國土功能分區圖的關鍵時刻，卻還有十一個地方政府尚未提報。南投縣長許淑華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。