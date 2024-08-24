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別讓「權利」車變成「權力」車

聯合報／ 吳武煌／高雄市政府警察局交通警察大隊副大隊長（高雄市）
「權利車」所有權混沌不清，不肖車商收購舊車，冒名過戶至不知情民眾名下，改懸掛他車車牌流入公用道路，造成警方科技執法判定盲點。 圖／聯合報系資料照片
「權利車」所有權混沌不清，不肖車商收購舊車，冒名過戶至不知情民眾名下，改懸掛他車車牌流入公用道路，造成警方科技執法判定盲點。 圖／聯合報系資料照片

層層轉手的「權利車」，所有權混沌不清，造成衍生之交通罰單、肇事逃逸或被利用為犯罪工具的行政、刑事責任回歸原車主，形成另類的「黑狗偷吃、白狗受罪」。再者，如未違規停車卻影響住戶出入，也甚難通知駕駛人移車。權利車就像是道路「潛行者」，如同是有違法（規）行為的「權力車」。為防制此種惡劣現象，該要有陽光法案阻擋其變成黑車。

二手車流當品就是俗稱的權利車，車價大約只有同款新車的四分之一。依現行民間取得流程，大都是由當舖、二手車或融資市場賣出，車籍資料齊全，但這些車輛仍存有民事債務或貸款未繳納等問題，在未取得清償證明前，監理機關也不讓民眾辦理過戶登記，買受人只享有使用權。

低車價、高質感的權利車，很容易吸引花小錢買名車的投機者，所以市場交易熱絡。大量的權利車改懸掛他車車牌流入公用道路，造成警方科技執法判定盲點，如果違規被拍照、車禍理賠、肇事逃逸，甚至成為犯罪工具。其責任歸屬程序，須先由原登記車主舉證未使用，再進入繁瑣的行政追查與法律訴訟，最後造成社會資源浪費；或者因為轉手頻繁形成斷點，最終成為待查懸案，車禍或刑案被害人權利受到損害。因此，建議主管機關有必要正視解決。

警察機關雖已加強依法稽查並記錄，但仍遠不及新權利車產生的速度。分析這類車輛會衍生危害的核心問題，概略為屢屢轉手，不易察覺使用人身分，形成匿名黑車。短期有效的措施，即是透過登記管理的手段，讓實際使用者身分現形。依道路交通管理處罰條例第六十三條之二及第八十五條歸責理論，以處罰實際駕駛人的應報精神，讓使用權利車者資料納歸於車籍管理項目，應未違反道交條例立法目的，可為增（修）訂的參考。

考量現行修法程序冗長，宜另從道交條例授權的道路交通安全規則著手，只要主管機關修訂後送立法院備查，亦較符合立法經濟原則。

建議為平衡私權交易自由與正確管理車籍目的，宜於道安規則第十五條有關車輛異動登記規定，增列此類車輛使用權轉讓時，應強制辦理異動及主要使用人登記，如此，就算權利車轉讓（售）過幾手，實際使用人即無法再潛行道路，具體有效保障各方權益。

科技執法 罰單 車主 車禍

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