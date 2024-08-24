日前，意外在高鐵台中站看到台鐵便當本舖，只花六十元買了ＣＰ值甚高的排骨便當。雖然菜色只有傳統的滷蛋、雪裡紅、酸菜以及香滷排骨，卻讓飢腸轆轆的我在回台北高鐵上大快朵頤一番，懷舊的滋味為旅程畫下完美休止符。

近日，意猶未盡的我，專程到松山車站的台鐵夢工場，晚上七點不到就打烊。一名門市小姐剛好從冷氣房走出來，我趕緊趨前詢問：請問便當通常何時賣完？她卻板起臉孔目視遠方答：不一定看狀況。我補問：那今天何時賣完？她竟頭也不回往洗手間走去。一旁捧著便當的歐巴桑則熱心補答：六十元的便當大概下午三點多，八十元則四點多，依此類推。

由於工作關係，經常接觸到日本鐵路便當（駅弁），幾乎沒碰過銷售一空，因為店內收銀機可顯示庫存，店員也會積極補貨。也沒碰過火車營運時間內，銷售據點就提早打烊，更沒碰過對客戶愛理不理的店員。

台灣的鐵路便當源於日治時期，早期菜色內有醃漬的黃蘿蔔，相傳就是源自一八八五年在櫪木縣宇都宮站內，將飯糰與黃蘿蔔包在竹葉中販售。台鐵便當每當用餐時間就賣到缺貨，店員更缺乏服務業基本的應對禮儀。當今台鐵也多延續日系列車，為何卻沒引進人性化的服務精神？