台鐵高層加薪 改革在哪？

台鐵虧損的問題已經存在許久，原本的國營事業也公司化了，但是我們卻還看不到實質的成果，尤其當高鐵已成為國內交通運輸的主角之後，台鐵的問題就更被凸顯，因為高鐵可以在最初不被看好的情況下轉虧為盈，而台鐵過去一直活在政府的保護傘之下，兩者的發展卻天差地遠，其中的問題恐怕明眼人一看便知。

日前，交通部竟然還通過台鐵公司調漲董事長與總經理薪資，調幅高達四成；另一方面，台鐵產業工會也質疑，在整體長期虧損的情況下，怎麼是員工低薪待遇未改善，高層卻先調薪？對於這樣的質疑，交通部與台鐵都強調是與其他國營事業採相同評定及調薪，但這樣的說法顯然很難被外界接受。

畢竟，當台鐵打著改革的旗號，第一項工作卻是董總調薪四十％，更溯及既往至今年一月，而員工依然領著夜班津貼每班一二○元、車長備勤津貼每小時八十八元、臨軌作業危險津貼每小時四十元等微薄津貼，甚至留才津貼也僅二○○○元，這麼「大」的改革差距，看在一般民眾眼裡，絕對會認為有失公平，且會質疑台鐵改革的本質究竟為何。

其實台鐵問題早已出現，只是政府不願意面對，因為背後的大股東還是交通部，所以難免會出現酬庸，在這種環境下還為高層加薪，這不是此地無銀三百兩？尤其近幾年出現的幾次大事故，關鍵就是基礎工程的瑕疵，這不就是投入的資金不足，以致無法確保工程品質與留不住好人才的最好證明？

回過頭看這次台鐵的改革方案，真的感受不到改革的誠意，且對基層的殺傷力是很大的，更會直接傷害到民眾對台鐵的信任度，尤其在長期疏運有高鐵，大城市都在蓋捷運，台鐵更應在短期與城市的接駁疏運中更努力才對。在這些重大的策略都沒看到之前，就大張旗鼓對高層加薪，個人認為是不妥的，希望交通部可以有更具體的說法，台鐵也要有更好的策略規畫，否則一旦被認定是假改革，對於台鐵與政府的殺傷力恐怕會超乎想像！