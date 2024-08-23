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綠營錯誤廢核 應為台電虧損掏腰包

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）

清官鄭板橋畫竹題詩：「衙齋臥聽蕭蕭竹， 疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情。」意指好官體恤民情而動輒思念百姓疾苦，即使小官也關切民眾一舉一動，真是可佩的民本理念。

日昨閣揆主持「行政院國家永續發展委員會會議」表示，為落實二○五○淨零排放，明年度已編列一一六一億元，並預計於二○三○年前投入九千億元，加速推動綠能與儲能等。怪哉，捨棄既有的核能，追逐昂貴的綠能與儲能，卻自以為永續，但有本事處理日積月累的廢棄光電板？

政府已因其錯誤地強推風電政策，遭外商告到世界貿易組織。其次，綠營又要用固體再生燃料電廠彌補缺電，但桃園觀音民眾擔心其汙染，中央與地方與民眾互槓。第三，政府已浪費巨資來自產及外購綠電，又弄得如同童子賢金句所述一般，「台灣集體處於夢遊，農業會被太陽能板取代」。至於台中哀號煤電空汙，中央卻強壓地方；總之，鐵了心對核電「棄若敝屣」。

當前我國電力供應的最大問題是台電不能獨立運作，電力專業在反核神主牌下如同傀儡，罔顧巨債與汙染等嚴重問題。其次，引發台電員工「精神分裂」，之前可宣導核能效益、能源黃金配比，現在必須美言廢核、編造核電可怕的故事。

下游的台電、中游的核能與核醫藥研究、上游的核能人才培育一條龍，均受嚴重打擊；人才斷層嚴重，並非總統所言的「緊急要用馬上就有」。到二○二三年止，台電已累積虧損三千八百億元，這些虧損實應由綠營掏腰包，否則他們不知自己錯誤政策與恐嚇的後果。

綠營自詡的「非核家園」更反映其掩耳盜鈴，因台灣南北約四百公里，大陸福建省福清核電廠與台灣最近點（苗栗海邊）僅一六四公里；由於「非核家園」已使核電人才散失殆盡，若有核事故，台灣只能坐以待斃。

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