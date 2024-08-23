823砲戰66周年 要和平不要戰爭

今天是八二三砲戰六十六周年，八二三是我一生中最難忘的日子。當年八月廿三日傍晚六時卅分，共軍向金門發動猛烈砲擊，落彈五萬七千餘發，軍民傷亡慘重，尤以犧牲了三位副司令官為最。四十四天的砲戰，我身處戰場如生活在鬼域之中；雖然我軍勝利了，但戰爭帶來的災難，家破人亡、妻離子散，地物遭受摧毀，人間幾斷煙火。中華兒女本是同根生，何忍造成戰爭浩劫？我生於亂世而倖免於難，實愛和平，不愛戰爭。

我服務軍旅四十餘年，隨軍駐防金門五次，達十二年之久。十二年來我與金門鄉親、戰地官兵，工作在一起、生活在一起、戰鬥在一起，建立了同生死、共患難的感情；我愛金門、金門愛我，金門對我人生的磨練與成長，有著不平凡的意義與價值，每一思及則感念不已。

如今賴政府執政將滿百日，人民期盼的是大展鴻圖建設一個富強康樂的國家，但失望了，首先立法院自求改革提升功能，結果朝野對立愈演愈烈，一周內三名「台南幫」成員接連出事。尤其不可思議的是近年來政府高級公務員不斷發生婚外情，不但身敗名裂，給社會的觀感更是悖禮犯義，寡廉鮮恥。該是賴政府大刀闊斧除惡務盡的時候了。

目前國際局勢詭譎多變，列強皆以自身利益為先。中東戰火、烏俄戰爭，均尚未止息，中美俄三強對峙、合縱連橫、各懷鬼胎，東海、南海、台灣海峽，波濤洶湧軍演不斷。美國大選正在搏鬥之中，台灣因地緣政治之利害得失而捲入期間，決策思慮稍一不慎，恐即陷入水深火熱之中。

內憂外患之際，有識之士紛紛撰文謀求救國之道，高希均教授於著作中疾呼兩岸和平，強調「建構和平的是真正的英雄，創造繁榮的是功臣」；國安會前秘書長蘇起教授一再苦心提醒「兩岸對話才是台灣自救之道」；前考試委員周玉山教授闡述國父思想，指明「青天白日滿地紅是我們的國旗，中華民國就是我們的祖國」。台大退休教授周伯戡先生，七月廿六日於聯合報民意論壇撰文寫道「台灣是我們的母親，中國便是父親」。兄弟之義是凝聚在一起的，歸根結柢倡導的是要和平不要戰爭。

期盼賴清德總統高瞻遠矚，高舉青天白日滿地紅國旗，在平等尊嚴下促進兩岸和談。兩岸同文同種，本是血濃於水的關係，兄弟鬩牆已一甲子之久；若真打下去，輕則傷筋斷骨，重則嗚呼哀哉！只要心平氣和坐下來談，握手言歡、降低台海風險，不但是兩岸同胞之福，亦可消除外力入侵與欺詐霸凌。兩岸在和平共存、攜手並進之中，遠離戰禍共創繁榮，讓台灣成為永遠安康富足的寶島，何樂而不為？