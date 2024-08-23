醫療知情權 掌握病況捍衛生命

醫者可曾想過，專業傲慢可能因忽視患者的述病而導致誤診？多少家庭因你一時失察，在別人喜過佳節時卻黯然神傷？無奈醫者的專業傲慢或許是潛意識、下意識、甚至是無意識的，此時，提升病患及家屬問病看診時對醫療知情權的全面理解與認識，進而發展出主張並捍衛這項權利的行動，不失為值得宣導的自救法則。

一名頗有年紀的女性勞工朋友提到她多次向醫生描述胸痛症狀，醫生未能認真對待，簡單將其歸結為焦慮，未做進一步檢查。結果友人有次突然不支倒地昏了過去，送到醫院發現是重度主動脈狹窄引發心律不整。

另一位長期受頭痛和視力模糊所困的白領小年輕也曾反映多次就醫，醫生大多堅持是由壓力引起，未建議進一步檢查。後來被確診為腦瘤已為時晚矣！這種因專業傲慢而忽視患者症狀，直接威脅到患者生命。如果醫者能耐著性子傾聽患者訴說病情的細節與疑惑，或許可及早發現病灶以挽救生命。

唉！如果，又是如果！與其把期望交託在醫者手中，何不把解決難題的監督權拿回自己的手中，努力成為自己病況的掌舵人，拋開在專業面前的卑微，以失掉面子總好過失去生命的精神，積極問病、捍衛自己知的權利。

醫療知情權的概念並不簡單，涵蓋六大面向：一、診斷結果；二、治療選項及其風險效益與替代方案；三、預後信息；四、費用補助；五、隱私保密；六、拒絕或中止治療的程序等六大資訊，以做出明智的醫療決定。

醫療知情權的落實與其依賴醫界的自覺、民間的倡議、法律的規範，還不如醫病之間學習做好良好的雙向溝通。醫生有責任以清晰、易懂的方式傳達資訊，並且確保患者與家屬理解；患者與家屬也有責任督促醫者用他們能夠理解的語言，揭露可能的風險，並講解可採納的建議，以利做出醫療決策。不過，在理想境界到來前，請病患及其家屬認真思考丟臉與丟命之間，應該不是那麼難選的命題！鼓起你的勇氣，用打破砂鍋問到底的牛勁，捍衛你與家人的生命權吧！面對生命，再傲慢的醫者也必須低頭，學會謙卑。