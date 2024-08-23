聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫療知情權 掌握病況捍衛生命

聯合報／ 朱柔若／中正大學勞工關係學系教授（嘉縣民雄）

醫者可曾想過，專業傲慢可能因忽視患者的述病而導致誤診？多少家庭因你一時失察，在別人喜過佳節時卻黯然神傷？無奈醫者的專業傲慢或許是潛意識、下意識、甚至是無意識的，此時，提升病患及家屬問病看診時對醫療知情權的全面理解與認識，進而發展出主張並捍衛這項權利的行動，不失為值得宣導的自救法則。

一名頗有年紀的女性勞工朋友提到她多次向醫生描述胸痛症狀，醫生未能認真對待，簡單將其歸結為焦慮，未做進一步檢查。結果友人有次突然不支倒地昏了過去，送到醫院發現是重度主動脈狹窄引發心律不整。

另一位長期受頭痛和視力模糊所困的白領小年輕也曾反映多次就醫，醫生大多堅持是由壓力引起，未建議進一步檢查。後來被確診為腦瘤已為時晚矣！這種因專業傲慢而忽視患者症狀，直接威脅到患者生命。如果醫者能耐著性子傾聽患者訴說病情的細節與疑惑，或許可及早發現病灶以挽救生命。

唉！如果，又是如果！與其把期望交託在醫者手中，何不把解決難題的監督權拿回自己的手中，努力成為自己病況的掌舵人，拋開在專業面前的卑微，以失掉面子總好過失去生命的精神，積極問病、捍衛自己知的權利。

醫療知情權的概念並不簡單，涵蓋六大面向：一、診斷結果；二、治療選項及其風險效益與替代方案；三、預後信息；四、費用補助；五、隱私保密；六、拒絕或中止治療的程序等六大資訊，以做出明智的醫療決定。

醫療知情權的落實與其依賴醫界的自覺、民間的倡議、法律的規範，還不如醫病之間學習做好良好的雙向溝通。醫生有責任以清晰、易懂的方式傳達資訊，並且確保患者與家屬理解；患者與家屬也有責任督促醫者用他們能夠理解的語言，揭露可能的風險，並講解可採納的建議，以利做出醫療決策。不過，在理想境界到來前，請病患及其家屬認真思考丟臉與丟命之間，應該不是那麼難選的命題！鼓起你的勇氣，用打破砂鍋問到底的牛勁，捍衛你與家人的生命權吧！面對生命，再傲慢的醫者也必須低頭，學會謙卑。

患者 醫生

延伸閱讀

為停車位吵了14年 68歲餐廳員工拿刀刺死鄰居

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

屏東角頭「鴨頭」遭伏擊亡 今CT掃描解剖死因結果曝光

奧運羽球／安洗瑩奪金後曝傷勢被誤診 砲轟南韓羽協欲退出國家隊

相關新聞

啃老挹注健保？ 改革誤區

總統府健康台灣推動委員會昨天舉行首次會議，重點聚焦在「健康台灣的願景」與「健保的改革及優化」。然而，日前在執政黨立委舉辦...

健保包山包海 壓榨第一線醫護

年初總統大選時，各陣營無不提出各種醫療經濟改善政策，除了保障健保點值總額、增加醫療預算乃至於各種公衛行政健康計畫應回歸政...

醫療知情權 掌握病況捍衛生命

醫者可曾想過，專業傲慢可能因忽視患者的述病而導致誤診？多少家庭因你一時失察，在別人喜過佳節時卻黯然神傷？無奈醫者的專業傲...

國土計畫百年的抗衡：計畫管制vs財產權保障

國土計畫法預計在明年四月底上路，目前是地方政府提報國土功能分區圖的關鍵時刻，卻還有十一個地方政府尚未提報。南投縣長許淑華...

823砲戰66周年 要和平不要戰爭

今天是八二三砲戰六十六周年，八二三是我一生中最難忘的日子。當年八月廿三日傍晚六時卅分，共軍向金門發動猛烈砲擊，落彈五萬七...

綠營錯誤廢核 應為台電虧損掏腰包

清官鄭板橋畫竹題詩：「衙齋臥聽蕭蕭竹， 疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情。」意指好官體恤民情而動輒思念百姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。