健保包山包海 壓榨第一線醫護

年初總統大選時，各陣營無不提出各種醫療經濟改善政策，除了保障健保點值總額、增加醫療預算乃至於各種公衛行政健康計畫應回歸政府行政預算，而非老是依靠本應用在醫療本業的健保總額支出等。如今，上述各種政見幾乎無法實現。不僅如此，新政府對醫療體系的壓榨可說是變本加厲。

先不說點值保障問題幾乎可確認是空頭支票。單從「全民健康保險住院整合照護服務示範計畫」要擴大辦理，就可看出政府根本是再次將醫護藥界當作不會反抗的凱子在剝削。

但是，親愛的台灣人啊，在諸位為健保大慷第一線醫護之慨而感激涕零前，請先問問自己。

若各位曾害怕過蘇丹紅、黑心油等，因過度追求低成本而造成的食安問題，那你怎能放任官員壓榨第一線醫護？甚至在醫療預算不變、不增加醫療投資的情況下把各種跟醫療行為沒有直接關係的行政計畫不斷納入健保給付的範圍內？那些看似被省下的金錢，是透過壓榨近乎崩潰的第一線醫療環境換來的。拒絕增加投資醫療環境，已造成台灣醫療品質的下降。官員號稱省下的錢，都是各位與各位所愛家人的健康換來的。

煩請讓公衛行政健康計畫該回歸政府行政預算的就回歸政府預算，而非繼續壓榨醫療環境。