啃老挹注健保？ 改革誤區

總統府健康台灣推動委員會昨天舉行首次會議，重點聚焦在「健康台灣的願景」與「健保的改革及優化」。然而，日前在執政黨立委舉辦的健保公聽會中，中經院院長指出老年人用掉最多的健保經費，卻對健保保費貢獻最小，付出代價的是年輕人，許多老人雖已退休沒有所得，卻有財產，建議要想辦法從老人的財產中拿錢出來挹注健保；在近日的媒體專訪中，衛福部長也稱這種說法很有道理，應該要納入討論。

前些年的年金改革是政府跟高齡長者說，因為年輕人收入不好，你們應領但還沒有領的錢，就不再給或是打折給；如今這個老人挹注健保的倡議，等於是需索無度的跟高齡長者說，你們需要醫療是不是？那就把財產吐出來。類似的啃老思維居然已成為台灣官員跟國家智庫的主流想法，實在驚悚。

現在的高齡長者是從石頭迸出來，一出生就是老人嗎？跟現在的年輕人同時出生的嗎？我國全民健保實施已近卅年，當年廿歲的年輕人，現在都已經五十歲，當年卅歲的輕熟男女，現在都已經六十歲，就在他們開始比較需要使用醫療資源的時候，社會上居然瀰漫著他們對健保貢獻最小的說法，這些逐漸高齡者過去卅年是沒有繳健保費嗎？過去卅年政府的稅收，他們都沒有貢獻嗎？是誰偷走了他們繳了卅年的健保費？是誰偷走了他們過去卅年對政府稅收的貢獻？

這種老年人讓年輕人付出代價的說法，暗指這是世代不正義。世代正義通常是指在地球環境保護上對未來世代的責任。主張健保有世代正義問題的人，不外乎認為現在的老人讓健保債留子孫，對現在的年輕人不公平。但現在的老人是過去做牛做馬的年輕人，是過去支撐高齡長者醫療照護的年輕人，現下的社會有給逐漸老去的他們公平正義的待遇嗎？還是只是歧視老人？

二○二一年聯合國首次出版「聯合國年齡主義問題全球報告」，所謂「年齡主義」是指因為年齡產生的歧視，該報告指出全世界有一半的人存在對於老年人的年齡歧視。主筆者馬勒女士表示：「對抗年齡主義和消除年齡歧視是老年人充分享有人權的起點。如果老年人繼續被視為只是醫療長照的受益者，而且因此對預算和資源造成壓力，老年人就不可能享有尊嚴和平等權利。」報告建議，各國必須加快制定政策、法律和具體措施，打擊一切形式的年齡主義和年齡歧視。

相對於國際間打擊一切形式年齡主義和年齡歧視的呼聲，台灣卻是打著世代正義的啃老暗潮洶湧。當下的年輕人收入欠佳不就是政府政策失敗的惡果嗎？全民健保的精神本來就是健康的國人支持有病的國人、年輕人支持老年人，政府及國家智庫應該是要思考如何成功推動讓年輕人收入增加的政策，年輕人收入增加，就可以支撐全民的醫療照護，而不應該是鼓勵這種叫高齡長者把財產吐出來的啃老思維，加劇世代仇恨跟衝突。企盼總統府健康台灣推動委員會，可以導正一些對於健保改革的錯誤觀念。