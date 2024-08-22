電子遊戲 終躍文化殿堂

《黑神話：悟空》登頂多國遊戲暢銷榜，掀起一波西遊文化熱潮；它實現了中國大陸3A遊戲零的突破，更得到從玩家到藝文界、學術界到官方媒體一致的肯定。早在它正式發行之前，網上已有無數人就預告片的內容，考察討論了其所運用的佛教藝術、中國古建築和原作典故；認真一點的，都要去查閱專書或請正牌的專家、教授來開講。

除了經濟上的成功和「文化輸出」這等民族主義快樂丸，對遊戲人來說，它更加意義深遠的價值是，從今以後在文化的位格上，電子遊戲總算能實實在在地和建築、電影等高居殿堂的綜合藝術形式等量齊觀了。

這一天我們等了很久。在我們小時候的一九八○、九○年代，電子遊戲受限於機能和社會環境，大都還被看作難登大雅之堂的娛樂產品，甚至被妖魔化；我們知道這遲早會改變，等到我們長大成人，自己成為社會中堅，也學會殿堂中的各種藝術、技術，我們自然就會用上各門學科的功夫，把遊戲帶進來，或者做出融入這些學問的遊戲，就像我們長輩把武俠小說帶進了藝文與學術的殿堂，也把各種學術拿來創作；我們這一輩只會更強，我們掌握了更多樣的媒體工具與科學技術，全球化的程度也更高。

這一天到來的時機，其實在二○一○年代已經成熟，無論兩岸三地或海外，許多人不約而同地在各界開耕，把遊戲等多媒體藝術做成正經學問，在網上糾集同道，在市場創辦刊物，也在學界開闢崗位，至今已多有小成；但就是還缺一個「大就」，一款像《黑神話：悟空》這樣毋庸置疑在世界上造成文化現象的大作。

《黑悟空》以寫實的畫風，挑戰中國古代建築藝術和《西遊記》這等經典「大題目」，能夠震動那些尚且以為電子遊戲難登大雅之堂的世人，以及一直期盼著這一天到來的遊戲人。特別是起步落後，本世紀初二十年又眼看中國大陸遊戲行業走上了「數值套皮」等坑錢邪路的玩家。

這是一個眾望所歸的奇蹟，我們也殷切期望它不是孤例；我們可以確信，我們在五洲七海、各行各業，都會支持第二、第三款這樣的大作，以及無數能做好做精的小品。我們無須再去勸說任何人給電子遊戲一個「名分」，或給行業何等樣的重視了；明珠已經顯形、現世、高懸空中，那是無數國人和世界玩家心願的投影，你能滿足多少心願，便有你多大一份。

這一天，我們等很久了！