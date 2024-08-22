弓三飛彈測試 虛晃一場的表演秀

去年，前閣揆陳建仁在第一屆行政院國防科技貢獻獎頒獎典禮，對外表示中科院研發的天弓三型（弓三）防空飛彈系統之雷達與軟體系統，已能有效預測高超音速彈道飛彈之攔截點，且具有相當高的攔截精確度，被媒體引述為有攔截全球首款配備高超音速滑翔載具之東風─17高超音速中程彈道飛彈能力。

然就廿日中科院在九鵬基地之弓三飛彈測試而言，不只無法證實弓三可攔截即使美軍都難以攔截之東風─17高超音速中程彈道飛彈，且距離截擊中程彈道飛彈的能力甚遠，乃至於即使攔截中國速度最慢的彈道飛彈東風─11短程彈道飛彈，都顯得欲振乏力。

何以如此？原因就在於這只是一場相當普通的飛彈攔截「演練」，而非攔截短程彈道飛彈之測試，亦非截殺中程彈道飛彈的測試，更離陳建仁所言可截擊東風─17的能力甚遠。

首先，攔截目標速度的問題。弓三飛彈被設定為攔截短程彈道飛彈之武器，最大有效射高五十公里，改進之強弓二型飛彈的最大有效射高可達一百公里。暫且不論此次測試之型號，但就攔截飛彈與被攔截飛彈的速度就是一大問題。

因為弓三是彈道飛彈防禦武器，以擊毀來襲的彈道飛彈為要務，但廿日測試之被攔截的飛彈，卻是從軍艦發射之標準一型防空飛彈，而非彈道飛彈，故弓三攔截的目標不是拋物線飛行的彈道飛彈，而是朝空中飛行的防空飛彈。如此之攔截態勢，就呈現出弓三追擊標準一型防空飛彈的態勢，而非攔截彈道飛彈之測試。以最大速度七馬赫之弓三追擊最大速度只有三點五馬赫之標準一型飛彈，實乃輕而易舉，遠比不上攔截彈道飛彈之困難度。

其次，廿日之弓三測試是追擊對空靶標，而非攔截彈道飛彈，這又引出攔截態勢的問題。因為就目前各國以防空飛彈攔截彈道飛彈，不論以防禦飛彈本體或是由防禦飛彈發射之動能截殺器（EKV），基本上都是採取防禦飛彈向上、彈道飛彈向下之攔截態勢。因此，若最大速度七馬赫的弓三要攔截迎面來襲之六馬赫以上之短程彈道飛彈，就會呈現出攔截飛彈與被攔截飛彈之相對速度高達十三馬赫的態勢，如此相對速度之高的攔截態勢，並非易事，更是廿日之追擊測試遠不能及的。不只如此，以陸基防空飛彈（弓三）追擊海基防空飛彈（標準一型）之追擊測試，與採用陸基防空飛彈截殺彈道飛彈之「攔截測試」亦大為不同，絕不可相提並論。

最後，追擊與攔截目標大小的差異。標準一型防空飛彈之彈長四點七二公尺，彈徑○點三四公尺，翼展長一點○七公尺，然因中國短程彈道飛彈多已配備重返大氣層之獨立尋標彈頭，故弓三主要的攔截對象是中國彈道飛彈的彈頭，而非飛彈之彈體，而中國火箭軍對台最具威脅性之短程彈道飛彈東風─15A之彈頭只有二公尺，彈翼不及一公尺。亦即，國軍進行之弓三飛彈追擊測試，是彈體比東風─15彈道飛彈之攻擊彈頭大兩倍以上的標準一型防空飛彈，加上前者最大速度高達六馬赫以上，而後者卻只有三點五馬赫，追擊與攔截目標的差異如此之大，孰易孰難，高下立判，無庸置疑。

由上述所論可知，廿日之弓三測試，實是虛晃一場給予媒體宣傳的表演秀。