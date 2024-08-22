從墾丁看台灣觀光困境

台灣推動觀光產業發展，主管機關交通部定下二○二四年入境人數預期達到一二○○萬人次的高目標。然而今年一至五月來台旅客僅三二四萬人次，入出境旅客數「逆差」更超過兩倍。暑假期間本最受觀光客青睞的景點之一墾丁，各遊憩區的遊客數大多呈現下跌趨勢，多家知名餐飲業陸續退出市場，住房率僅有五成。

墾丁擁有美麗的海灘、國家公園及豐富的自然資源，卻面臨沒落，尤其是國際遊客的減少最為明顯。當其他國家及城市有類似墾丁的旅遊觀光型態，就可能吸走不少觀光客群。旅客前往墾丁的吸引力，不論從交通時間與成本，或觀光旅遊的功能性來說都不足；若以花費金額與整體的旅遊體驗，國際遊客更傾向於選擇東南亞地區的度假勝地，這些地區提供了更具吸引力的價格和服務，導致原本前往墾丁的遊客流失。

墾丁商圈區域內的商業活動，不少店家與銷售商品，和其他知名商圈同質化現象嚴重，國內遊客在這裡很難找到具有獨特文化或本地特色的商品和體驗，導致削弱國內遊客的回訪意願。尤其高雄的觀光較以往更為成熟，交通也更為便利，也吸走了不少國內旅客。

另一個重要問題在於國內外旅遊行銷的策略問題。其中之一是能夠讓國際觀光客快速認識台灣觀光節慶活動的「台灣觀光雙年曆」，溝通的功能與選擇應與時俱進。儘管台灣擁有豐富的觀光資源，但是行銷策略沒有整體性與前瞻性，缺乏協調和整體戰略，未能有效塑造國際旅遊品牌形象，而各縣市對於觀光活動的依賴和需求也不同。許多觀光客在前往目的地之前，多半會上網搜尋相關資訊；作為面向國際觀光客的重要資訊來源，「台灣觀光雙年曆」只是將各地的活動經過篩選後放上連結，卻沒有結合觀光的整體規畫，更像是個雨露均霑的分享平台而已。

「台灣觀光雙年曆」確實涵蓋了全國各地主要活動和節慶，像是宜蘭童玩節、台北國際書展、熱氣球嘉年華、澎湖花火節、桐花祭、台北跨年晚會、新北歡樂耶誕城、田中馬拉松、台灣美食展等，但問題在於，就不同縣市區域的角度而言，卻可能無法獲得更多能見度。

若單從墾丁、包含屏東在內入選「台灣觀光雙年曆」的節慶活動，例如大鵬灣帆船生活節、落山風藝術季、南島族群婚禮、黑鮪魚文化觀光季；至於台灣祭、春天吶喊及恆春民謠節等則沒有納入。另外在暑假期間的六到九月，墾丁更沒有大型節慶活動來支撐觀光。

「台灣觀光雙年曆」若要作為推廣台灣觀光的有效平台，就應更完整地納入足夠且適合的活動，讓國內外的觀光客易於了解不同時間、不同縣市的觀光主題。目前許多不適合吸引大量觀光客的活動卻仍被列入；此外，部分大型活動雖然適合做為觀光推廣的主題，卻因為遴選對象主要為政府機關辦理之特色觀光活動，民間團體主辦活動在「台灣觀光雙年曆」中似乎很少被納入。

在檢討整體觀光政策或墾丁本身的問題之外，或許可思考重新定位「台灣觀光雙年曆」的行銷角色，擺脫讓每個縣市在不同月分曝光重要大型節慶活動的思維，讓特別依靠觀光發展的縣市鄉鎮能全年度推廣，同時納入更多民間主辦的適當活動，才能更接地氣的帶動地方觀光活力。