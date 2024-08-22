法規未調整、補償喬不攏 國土計畫2問題須解決

國土計畫法明年四月底上路，內政部前天舉辦「國土計畫政策說明研討會」，但各方反彈不斷，各部會也各行其是。

日本在一九五○年就完成國土綜合開發法，但其國土計畫「第一次全國綜合開發計畫」在一九六二年才公告實施，在一九五一至六二年間，日本政府先後制定上百部國土開發直接法、間接法與配套法律，建立較完善國土開發法律體系，至二○二三年已進入第八次國土計畫。韓國的國土建設綜合計畫法在一九六三年制定，其第一期國土綜合開發計畫在一九七二年公布實施，到目前為止韓國正推動第五期國土計畫。

從日韓的推動可發現，韓國基本上是學習日本，從法的制定到計畫核定的期程都是十年，韓國也是花上十年時間在研擬國土開發相關法規。

日本第八次國土計畫在去年推出，計畫以「新時代連接區域力量的國土」為國家基本理念，並朝向實現「無縫連接的國土」目標。以「解決區域問題的防禦力」× 「增強地區吸引力、吸引人才的進攻力」，連結全國地區優勢，連結未來。透過區域優勢的集中，形成理想國土的三個方向：一、建設充滿活力的國土：提高根植於對該地區的自豪感和依戀的地區價值；二、建設安全放心的國土：不屈服於災難的靈活而強大的國家；三、創造獨特的國土：森林之國、海洋之國、文化之國。

韓國第五期國土計畫在二○二○年開展，闡述了「我們的土地，共用的未來：對所有人都是均衡、智慧、創新的城市和地區」。其三大目標第一是在全國範圍內創建一個「均衡的國土」，第二是創造一個安全可永續的「智慧的國土」，第三是創造一個健康和充滿活力的「創新的國土」。跟台灣的國土計畫內容比較近似，但不及日本已考慮高齡少子化前瞻的理想國土三方向。

對照台灣國土計畫法含其前身國土綜合發展計畫法，前後總共送立法院審議六次，歷經廿多年的立法，終於在二○一五年十二月卅日三讀完成。國土計畫法在二○一六年五月一日起開始公告施行，原本規畫六年的計畫期程，應當在二○一八年完成公告全國國土計畫、二○二○年訂出各直轄市、縣（市）國土計畫、以及二○二二年完成最重要的國土功能分區圖。看日韓國土計畫推展都歷經六、七十年，台灣何以寸步難行？有二個因素：

第一，台灣並未像日韓一樣，願意花上十年將國土計畫推動面臨問題的相關法規作調整或新訂，讓國土計畫一公布，民間部門亂成一團，忙著變更或陳情，讓縣市功能分區圖無法定稿，無法按進度如期推動。

第二，是補償問題，到目前為止仍有半數縣市仍未提交國土功能分區圖，主因在不少縣市農民抗議其土地劃為農業發展地區，成為永久農地根本無法變更用途，眼紅有些農地被劃入城鄉發展地區，有機會變更土地的發財夢破滅。即使如期繳交的十一縣市，其海洋資源區在未來執行仍充滿變數，會影響未來台灣風能電場設置，因台灣海域並未像先進國家劃設海洋功能區，風電場亦會對漁民漁業權或航運線產生衝突。農漁民的補償問題未解決，造成目前國土計畫寸步難行。

妥善解決這兩項問題，台灣的國土計畫或許才能順利上路。