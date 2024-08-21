十年撥補退撫 政府、基金雙贏

明年中央政府總預算案已籌編完成，歲入三點一五兆、歲出三點一三兆，均創歷史新高，預計本周四行政院會通過後送立法院審議，府院表示總預算充分回應民意期待，展現政府推動福國利民的決心。惟總預算之編列是否允當，或需進一步檢視，以對退休金之撥補為例，撥補勞保基金之金額連二年各編一三○○億元，公教退撫基金明年則編列一九四億元，離公教團體訴求之三一七億有不小落差，預算分配仍有討論空間。

為抗議政府漠視公教人員基本權益，全教總理事長侯俊良自昨日展開絕食，呼籲卓內閣依精算數據採「十年方案」撥補退撫基金，行政院則強調一一四年度編列金額已較去年的一○○億元增加近一倍，政府會負起最終支付保證責任云云。

確如政院數據，明年度撥補退撫之預算比今年度多了九十四億元，為何公教團體仍要抗議？關鍵在於「選擇性改革」與「選擇性撥補」。政府年改從公教退撫開始，撥補卻厚此薄彼，勞保基金與公教退撫俱為確定給付制基金，而勞保之潛藏負債又數倍於退撫基金，更應全面關照、嚴肅以對，以勞保覆蓋率之廣，攸關逾千萬國人之老年經濟安全，公教人員同樣樂見政府撥補勞保，所慮者，高達十三兆之潛藏負債，豈是一句「撥補就是改革」能了事？

政府財政分配與退休基金管理均應回歸科學與理性，勞保與公教退撫之永續，政府除應善盡善良管理人責任，持續提升基金長期績效，更要以具體作為展現國家負最後支付責任的決心，才能真正健全基金財務。

依此，公教退撫業經慘烈年改，去年度新進公教人員並改採個人帳戶制，尚不足以確保基金永續，為強化政府之雇主責任，不讓政府最後支付責任成為一句口號，立院朝野一致支持撥補公教退撫法制化，明定政府應依基金財務精算結果，先行撥補新制退撫產生之財務缺口，並接續分年編列預算撥補現行退撫基金，期使基金永續，杜絕二次年改。

詎料，撥補入法上路第一年即告跳票，以「國家整體財政資源分配」為由，最終僅撥補公、教各五十億元，遠低於分十年撥補應行編列之三一七億元，經多方爭取，明年之預算政院也僅願採「分廿年撥補」的消極方案，殊不知，依精算推估退撫基金下一次財務用罄的時間其實也不到卅年，這也是公教團體之所以再三疾呼甚至不惜以絕食抗議的主因。反觀勞保，撥補迄今仍未入法，但自二○二○年以來，政府對勞保之撥補已高達三八七○億元，同為國民，政府還是公教人員雇主，施政豈可如此差別對待？

事實上，依銓敘部提供給立法院之數據，政府愈快完成對退撫基金財務缺口之撥補，總撥補金額愈少，分廿年撥補的總額，要比分十年撥補多出七一○億元，選擇在十年內完成撥補，長期而言對政府財務支出最為有利，也有助於穩定基金財務，可謂雙贏。

退休基金之管理，首重紀律與收支衡平，要真正改善勞保財務，除了鉅額撥補，仍需輔以理性改革，畢竟勞工朋友要求的不僅是延緩破產，而是真正的基金永續；至於業經改革的公教退撫反而相對簡單，此刻除了持續提升長期收益率，能否從善如流採取雙贏的撥補方案，就是廣大公教人員檢視政府雇主責任的指標。