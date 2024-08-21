性招待不彈劾 監委有盡責？

今年五月間，立法院在眾多反對聲中，表決通過立法院職權行使法修正草案，規定立法院為有效行使憲法所賦予之職權，得經院會決議設調查委員會，或得經委員會之決議，設專案調查小組行使調查權及調閱權。當時監察院提出三項嚴正聲明，捍衛自己的憲法權利。捍衛自己的憲法權利，很好啊，但是要認真去執行才對得起自己。

按監察院為行使監察權，依據憲法第九十五條規定，得向行政院及其各部會調閱其所發布之命令及各種有關文件。監察法第廿六條並規定，監察院為行使監察職權，得由監察委員持監察證或派員持調查證，赴各機關、部隊、公私團體，調查檔案冊籍及其他有關文件。可惜，也可責難的是，行政院前發言人陳宗彥在民國一○一年至一○二年間涉及接受酒店業者的不當招待案，監察院三月間已通過該案之調查報告，竟以二比十一未通過彈劾，引發在野黨批評與大眾質疑。

我們懷疑監察院到底有沒有依據上述憲法第九十五條與監察法第廿六條辦理？如果有的話，通過了調查報告，卻未通過彈劾案，實在令人感到莫名其妙。當時監察院還解釋說，彈劾案文之違失事證有欠具體、充分或其證據能力不足，審查委員投下反對票是當然的。

現在台南地檢署檢察官起訴陳宗彥，並建請從重量刑，監察院未贊成彈劾案的那十一位委員，不知感受如何？比較令人好奇的是，林國明監委任期還有二年，居然在彈劾案不久後即提出辭職，難免使人聯想是否與彈劾案有關？