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增A減C…教育部真能保你達B嗎

聯合報／ 李祐宗／教師（澎縣馬公）

現今教育現場流行的口號「增Ａ減Ｃ保你達Ｂ」，其實是教育部自打嘴巴的「其中」一項政策。

想當初，教育部提倡多元入學，實行現今的超額比序制度及會考制度，個人覺得立意良善。且為了消弭學生升學壓力，將會考改為ＡＢＣ三級制（一開始還沒有所謂的＋與＋＋）。

但在升學壓力高的台灣本島都會區學校，若沒有增加＋及＋＋，或是將原本會考應設定好的「標準參照」變成「常模參照」，則無法篩選入學學生。即使如此，也不應冠冕堂皇的說這是「標準參照」。

再回到升學制度來談，當初教育部的想法是將高中職社區化，但最終仍不敵傳統的升學壓力，許多明星高中不甩教育部，硬是用單一成績來衡量篩選學生，結果無疑是代表現今多元入學無法落實。於是「會考成績」，應該簡化說「成績」，再度從減低學生壓力變回傳統的填鴨模式，這豈不是又走回頭路？

接著談到如何評斷學生有無進步？以教育部的口號「增Ａ減Ｃ保你達Ｂ」來判斷學生是否進步，實在是害了學生，以今年數學會考Ｃ的答題數在八題以下為例，假設某學生從模擬考的零題、二題、五題進步到會考的八題，實際上他進步許多，但只能拿到Ｃ。也就是說，要評定學生有無進步，不能拿這級距過大的ＡＢＣ來做標準，應以實際答題題數為標準。況且ＡＢＣ當初就是用來拉近彼此距離的，現在硬是活生生把學生分成三種標準，實在無奈也無言。

其實無論素養議題、增Ａ減Ｃ保你達Ｂ也好，在沒這些名詞（口號）之前，我相信現場的老師就有在落實，也呼籲有志之士在相關制度上應勇於下情上達，品德教育才是重點。期許有朝一日，教育能真正的正常化，共勉之！

壓力 教育部 會考

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