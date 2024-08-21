科技．人文聯合講座／當從容變成奢侈
隨著科技發展，當代人的生活步調與思維亦隨之變遷，尤其隨智慧型手機之發明與普及化，現代人的生活樣態與價值觀業已快速異形；且是在不知不覺中被導入全球化趨同之洪流中。
曾見日本和尚歌手藥師寺寬邦沉靜地拎著一把吉他，搭乘海線慢車，在一無人服務的小站下車，面對蔚藍大海，彈唱著李叔同的《送別》。一位事業有成的科技界老闆於壯年退休後，許下徒步環島之願，想彌補在其年輕時拚事業所錯過的種種時光…。
今日快速之都會化生活，捷運、高鐵已取代了傳統之交通工具。而人類仍不滿足，磁浮列車、超音速客機，乃至預約太空宇宙星球之旅…。今速食店也漸跟不上時代，如因Uber Eats之崛起，更讓即時享受生活美食可以更自主化達到零空間距離之滿足感。即日、限時之線上購物也逆向逼迫傳統餐飲產業一一歇業。包括昔時優雅逛街購物的時尚反成為另一種「稀有」或「奢侈」。
今日知名的餐廳不預約幾乎行不得，甚而有限時用餐、逾時取消之「規定」，頓時，人類的生活被外在制式化的「時間」所左右。咖啡店愈開愈多，但已非昔時如巴黎老沙龍咖啡廳，那種得以於中悠閒閱讀、聊天、寫詩、聽音樂之場景，卻是各自滑手機、打電腦之另類時光印象；而各項高科技產品升級之快速翻轉，亦讓消費者有來不及更新追趕之嘆！
許多人類生態學家，開始以大尺度之時空視角來檢視此現象對全球「人類」生活之影響。似乎，人類對「時間」與「空間」之尺度感知標準也變了。
即時、快速、立馬、應急…是時尚通關語，「快遞」、「快捷」早已超越昔時必須走遍千山萬水乃得以旅行到其標的之辛勞與體驗。神遊無人機空拍、航拍之４Ｄ實境，更已凌駕那些花上數十萬美元征服世界第三極，以生命相許之「登山」體驗。追求即刻滿足，反成為現代人被智慧科技媒介所操控之誘餌與另類成就。
曾經在寺廟前虔誠禮佛之信眾，對於「一柱香」時間所給予自我心靈之沉澱，及如何有「一盞茶」之空靈情境？昔時以「人本」體驗之感知溫度經驗所再現出之人與空間之關係，似乎也在人類演化史與科技進化史中瞬間消蝕了。
面對今日各類驟生之災害，那「彈指」間之因應功夫與必須在「剎那」間光速反應自救之能力，似乎，這如此緊密超光速壓縮的世紀科技人文之變遷，讓人類幾乎來不及有片刻思索與喘息之機會。許多政治人物剛成功上任立馬布局著下一役，當追求即刻滿足甚而是超限達標，立即兌現諾言之魔咒無法理性去除時，似乎可預見從容思考、生活，理性因應反思，早已成為廿一世紀「人類世」之奢侈！
惟，物極必反，亟求那翻轉平衡再生的一天。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言