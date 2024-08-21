科技．人文聯合講座／當從容變成奢侈

郭瓊瑩 隨著科技發展，當代人的生活步調與思維亦隨之變遷，尤其隨智慧型手機之發明與普及化，現代人的生活樣態與價值觀業已快速異形；且是在不知不覺中被導入全球化趨同之洪流中。

曾見日本和尚歌手藥師寺寬邦沉靜地拎著一把吉他，搭乘海線慢車，在一無人服務的小站下車，面對蔚藍大海，彈唱著李叔同的《送別》。一位事業有成的科技界老闆於壯年退休後，許下徒步環島之願，想彌補在其年輕時拚事業所錯過的種種時光…。

今日快速之都會化生活，捷運、高鐵已取代了傳統之交通工具。而人類仍不滿足，磁浮列車、超音速客機，乃至預約太空宇宙星球之旅…。今速食店也漸跟不上時代，如因Uber Eats之崛起，更讓即時享受生活美食可以更自主化達到零空間距離之滿足感。即日、限時之線上購物也逆向逼迫傳統餐飲產業一一歇業。包括昔時優雅逛街購物的時尚反成為另一種「稀有」或「奢侈」。

面對寂靜，放空放開心情，體會一柱香、一盞茶、一樽酒的昔時「時計」尺規，得以從容與歷史接軌。郭瓊瑩／攝 今日知名的餐廳不預約幾乎行不得，甚而有限時用餐、逾時取消之「規定」，頓時，人類的生活被外在制式化的「時間」所左右。咖啡店愈開愈多，但已非昔時如巴黎老沙龍咖啡廳，那種得以於中悠閒閱讀、聊天、寫詩、聽音樂之場景，卻是各自滑手機、打電腦之另類時光印象；而各項高科技產品升級之快速翻轉，亦讓消費者有來不及更新追趕之嘆！

相對於傳統優雅沙龍餐廳，今日速食、吃到飽、喧鬧啤酒屋在「時間」、「空間」之壓縮下，也改變了我們對「飲食」的儀式感與美感。郭瓊瑩／攝 許多人類生態學家，開始以大尺度之時空視角來檢視此現象對全球「人類」生活之影響。似乎，人類對「時間」與「空間」之尺度感知標準也變了。

捷運、高鐵、超音速飛機載具也催促著人類的行動速度及人與人接觸時間之縮短。郭瓊瑩／攝 即時、快速、立馬、應急…是時尚通關語，「快遞」、「快捷」早已超越昔時必須走遍千山萬水乃得以旅行到其標的之辛勞與體驗。神遊無人機空拍、航拍之４Ｄ實境，更已凌駕那些花上數十萬美元征服世界第三極，以生命相許之「登山」體驗。追求即刻滿足，反成為現代人被智慧科技媒介所操控之誘餌與另類成就。

靜坐釣魚面對自我與空靈的大宇宙也是另一種奢侈享受時間之「靜止」。郭瓊瑩／攝 曾經在寺廟前虔誠禮佛之信眾，對於「一柱香」時間所給予自我心靈之沉澱，及如何有「一盞茶」之空靈情境？昔時以「人本」體驗之感知溫度經驗所再現出之人與空間之關係，似乎也在人類演化史與科技進化史中瞬間消蝕了。

今日的快遞、外送已顛覆了我們生活的步調與對爭取「分秒」時差之慾望與不耐。郭瓊瑩／攝 面對今日各類驟生之災害，那「彈指」間之因應功夫與必須在「剎那」間光速反應自救之能力，似乎，這如此緊密超光速壓縮的世紀科技人文之變遷，讓人類幾乎來不及有片刻思索與喘息之機會。許多政治人物剛成功上任立馬布局著下一役，當追求即刻滿足甚而是超限達標，立即兌現諾言之魔咒無法理性去除時，似乎可預見從容思考、生活，理性因應反思，早已成為廿一世紀「人類世」之奢侈！

惟，物極必反，亟求那翻轉平衡再生的一天。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）