為何綠營高官愛染桃花？

賴總統上任剛滿三個月，就切割了兩位涉入性醜聞的高官，不管婚外情或是性招待，那怕是近臣，不論上半身有多聰明能幹，一律開鍘。民進黨剉咧等的高官可能還一堆！為什麼有的男人有了權就會在性道德上變壞？

每次選舉是檢驗政治人物性道德的高普考。蔡政府和民進黨在近年選舉深受婚外情之苦，府院黨發言人、駐外大使、法院高官紛紛墜入桃色風暴。前總統馬英九曾抨擊民進黨為「桃花黨」，社會上各種嘲諷當時也在網路社群瘋傳，選情當然深受影響。

高官們是天生命帶桃花嗎？美國前國務卿季辛吉曾說：「權力是強烈的催情劑。」蔡政府時代爆出婚外情的府院黨人士，都是老闆的親信。他們因蔡總統全面執政，作風強硬，對人民則好大喜功，身邊近臣當然就更意氣風發、狗仗人勢，進而在群眾羨慕的眼光中，久而久之誤信法國十九世紀文學家儒貝爾說的：「權力使人產生吸引力，甚至會使女人愛上老頭」的虛幻性感之詞。

高官們身居國家廟堂之上，權力意識膨脹的結果，會虛幻認定自己很有吸引力，而且誤以為既然別人都能使「女人愛上老頭」，我有什麼不可以！這種權力的虛幻，加上化妝的官場文化，以及本身的浮華心態，腐蝕著有權者的理性頭腦，降低了他們遵循社會倫理道德的標準。高官們在這種權力侵蝕道德的紅線中紛紛失神。

腦神經科學針對性的倫理道德有個「生物和小矮人」的比喻。生物層面講的是人的性衝動、妄想、酗酒傾向的意識；小矮人講的則是抗拒誘惑、壓抑性衝動和喝酒的毅力。民進黨府院黨裡的小矮人為何經常忘了吹哨？或是吹了哨也沒人警惕？這跟組織文化和倫理標準是否出了問題密切相關，不容賴總統視而不見。

名利當道的政務官場本是虛幻的浮華世界。「上崎毋得半崎坐，手攬膝頭唱山歌。人笑俺係風流子，命帶桃花莫奈何。」這是客家山歌對性出軌的自我調侃。選舉堆砌的政務名銜其實高處不勝寒，在成王敗寇的零和選局中，政務官做為粉飾太平的化妝師，性愛變為他們暫時脫離現實的迷幻遊戲和放蕩出口。道德、放任和做正確事之間經常淪為畫在沙上的紅線。

人類的社交生活比其他的物種複雜、混亂、撲朔迷離，充滿不完美，也經常走錯路。人類行為背後的生物學認定責任存在於社會層次而非理性的大腦。自由意志固然可能只是幻象，但人還是要為自己的行為負責。自我調侃桃花風流是一回事，紀律、節制和意志力不能因此讓倫理失靈。

法國哲學家蒙田說：「即便占上世界最高的王位，我們依然坐在自己的屁股上。」這句話格外值得搭直升機搶占府院黨高位的政務官們深思，不能誤把倫理道德視為引擎旁的吹笛，錯認政務官的兩情相悅是私密的空間，否則「惹色上身」就會經常上演。賴政府的高官們，小心下半身了！