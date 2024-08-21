越共新領導人訪陸 未改「竹子外交」

越共新任總書記蘇林於八月十八日前往中國大陸進行三天訪問，此距離越共前總書記阮富仲過世甫滿一月。習近平也在神隱三周後公開露面接待蘇林，包括檢閱部隊、雙邊會談及舉行歡迎國宴，雙方同意落實全面戰略合作夥伴關係，以及建構中越命運共同體。雙方也簽署十四項合作文件。

去年中美雙方爭取越南支持的大國博奕競爭幾近白熱化。拜登於九月高調訪問越南，成功將與越南的雙邊關係提升至與中共和俄羅斯同等級的「全面戰略合作夥伴關係」。但習近平旋即於十一月訪問越南，雙方發布聯合聲明，同意建構「中越命運共同體」，明顯企圖藉此凸顯「中越全面戰略合作夥伴關係」的等級高於「美越全面戰略夥伴關係」，以削弱美國企圖利用越南制衡中國的地緣政經效應。

此次蘇林在接任越南最高領導人職務後，將中國大陸作為出訪首站；在其訪問第一站廣州，就強調中國大陸是越南對外政策的頭等優先，並前往黃花崗烈士墓祭拜越南愛國志士范鴻泰，此一將越南與中國革命歷史相連的行動，自然獲中共肯定。

中共更激賞蘇林同意深化雙方全面戰略合作夥伴關係，以及構建具有戰略意義的越中命運共同體。習近平亦在會談中強調中越具有代代相傳的紅色基因、共同信念及「同志加兄弟」的傳統友誼，提醒雙方應牢記共同使命，堅持共產黨領導和社會主義制度，持續深化具有戰略意義的中越命運共同體建設。

越南一向秉持在大國間保持平衡具彈性的「竹子外交」取向，此次蘇林在外交天秤上看似倒向中共的表態，從越南國內環境看，無疑係為鞏固自身權力與確保越南共黨執政的穩定。

基本上，出身公安體系背景的蘇林，其權力來自於近年來越共當局一連串反貪腐行動。二○二四年上半年的反貪腐行動，導致原本被視為阮富仲接班人的越南國家主席武文賞和國會主席王庭惠先後辭去職務。而蘇林係阮富仲總書記主導的反貪腐行動之主要執行者。在權力真空狀態下，蘇林先於五月廿二日被推舉為國家主席，更於阮富仲七月去世後被選為越共總書記。

由此顯見，蘇林當前固然身兼總書記和國家主席兩職務，但其政治權力基礎並不穩固，因此必須表態、取得具相同體制與意識形態的中共老大哥之認同，以強化做為一向被視為親中派阮富仲接班人的正當性。

從越南面對的外環境看，美國固然重視越南的地緣戰略位置，並希望通過戰略關係升級強化與越南間的政經軍事關係，但當前明顯受制於俄烏戰爭、中東戰事亂局及總統大選的變數。因此，越南新任領導人蘇林在廣州強調秉持「遠親不如近鄰」的理念，率先通過與中共的密切互動，一方面可從中共獲取豐碩的政經利益，二方面以此為基礎，有助於做為明年美國總統大選塵埃落定後與美國互動的籌碼。

易言之，從現實國家利益的視角，越南新領導入的訪中之行，並不會改變其在大國間保持平衡的竹子外交模式。