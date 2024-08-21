賀錦麗經濟學 令人憂心

從七月拜登宣布退選，賀錦麗代表民主黨參選總統以來，賀錦麗與她的副手一直沒有端出經濟政見，受到不少批評。上周賀錦麗終於提出比較完整的經濟論述，包括增加房屋供給、購屋補助、新生兒稅收抵免和獎金、收入稅收抵免優惠，以及「有史以來第一個禁止食品和雜貨哄抬物價的聯邦禁令」。大部分的經濟方針看似都是拜登經濟學的延伸，但是最後一個針對價格哄抬的聯邦禁令，令經濟學者搖頭。因為哄抬雜貨物價不但沒有實質證據，這樣的禁令正是「尼克森經濟學」的借屍還魂，一旦實施結果不堪設想。

疫情已經過去，但高通膨依然是美國民眾心中的痛，也是拜登和賀錦麗必須承擔的政治責任，尤其是食物等雜貨類，在疫情中價格上漲了超過二成，常買的產品像是雞蛋、牛奶、肉類，民眾每買一次就痛一次。拜登面對這樣的民怨四起，首先就把矛頭指向大型超市在疫情中趁機哄抬物價。但真的是如此嗎？

疫情中因為供應鏈斷裂、肉類工廠因缺工數度停擺，加上禽流感等問題造成成本增加，利潤原本就薄的雜貨超商不得不調漲價格反映成本。聯邦貿易委員會的報告指出，美國販賣食品和雜貨的商店獲利比率從疫情前的百分之五點六上升到百分之七左右，直指這是哄抬物價的結果。不過這樣的論述有兩個問題。

首先，疫情中許多超商因請不到員工，所以將利潤轉為投資，投入大筆資金購買自動結帳系統或店內的消毒系統，所以較高的利潤不見得就是哄抬價格的結果，有可能是因為企業為了未來投資將保留盈餘提高的商業行為。白宮的發言稿中也表示，雜貨超商利潤率的增加，並不能完全解釋拜登任內雜貨購物者經歷的價格飆升。

疫情中，零售商利潤增加是普遍現象，但都是短期現象。除了超商雜貨零售業之外，其他零售業像是服裝、體育用品，在疫情中的利潤也從百分之六增加到百分之九，且食品、服裝等零售業，利潤在今年都回復到疫情前水準，因此只針對超商零售業控訴哄抬物價，有失公允。

拜登和賀錦麗為何堅持用價格哄抬的有色眼鏡將企業妖魔化呢？雜貨店哄抬物價是否是假議題呢？面對一個錯誤的命題，賀錦麗提議動用制定聯邦法律來管制規範會有什麼結果？

美國二戰後唯一也最著名的價格管制，是在一九七○年代尼克森時期。一九七一年，為了控制通貨膨脹率，尼克森宣布凍結工資和物價九十天，但飛漲的物價豈是凍漲可以控制的？加上凍漲導致物資短缺和市場混亂，廠商不願意生產，商店貨架空空如也。當管制解除時，價格立即飆升。價格管制不只在尼克森時期，在蘇聯、委內瑞拉式的左翼民粹主義，在所有嘗試過的地方都導致了短缺和不可彌補的經濟影響。因此賀錦麗此計一出，引起經濟學界譁然，彷彿時光倒流回到七○年代政府公共政策實驗的時代。

這樣的政見顯示出賀錦麗缺乏對經濟學最基本的了解。不過觀察賀錦麗過去在加州擔任檢察官和司法總長的政績，不難發現她的路線一致。她通常在重要議題上選擇意識形態的正確，而非事實或理論上的正確。因此有時會發現她的政見無法自洽，或是沒對症下藥的感覺。接下來要觀察賀錦麗會不會提出更多具體的經濟方針，來判斷她的經濟政見是真牛肉，還是組合肉？