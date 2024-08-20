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提高租屋供給 落實居住正義

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）

聯合報報導「房租補貼愈補愈貴」，筆者深有同感。租金提高，房客的負擔將愈沉重，政府為落實居住正義，才會放寬申請租金補貼之門檻，讓在外地求學學生與異地工作的社會新鮮人都能領到租金補貼。

然外界認為因放寬租金補貼申請資格，房客既可申請租金補貼，對於房東提出較高房租價格，或於租約到期換約時調漲租金，房客較能接受房東的請求，此種看法未必正確。因房客如果不能接受租金或拒絕調漲租金，可以選擇其他合適的房子，核心關鍵在於租屋市場供需問題。因此租金補貼絕非落實居住正義的萬靈丹，而是要想方設法提供更多優質的租屋標的。

政府推出讓房客申請資金補貼，房東即可成為公益出租人，享有綜合所得稅、房屋稅與地價稅優惠，此項政策已見成效，可由房東刊登租屋廣告時主動提出「可租補」訴求來印證，惟此只是誘導出願意提供房子出租的房東，對租屋市場之供給量並無法擴大。

目前的包租代管政策，也僅解決一部分嫌出租麻煩的房屋所有人。應在稅捐方面，對未有人設戶籍、也未出租的房屋徵收空屋稅；除對多屋族徵收囤房稅，也對未充分利用房屋的所有權人徵收空屋稅。

如果有些房屋持有人考量閒置房屋管理麻煩，轉而出售，當售屋者多，房屋價格就會下跌，即可提升一部分租屋者的購屋能力，可謂一石兩鳥。因此能有更大的誘因讓更多空屋進入租屋市場，更多的優惠增加房東出租給經濟弱勢或年長者，才能夠實現居住正義。

房屋 房東 租金補貼

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