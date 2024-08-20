台鐵轉型 味蕾要加油

斥資十億元的苗栗火車頭園區，由國土署與台鐵參考日本大宮鐵道博物館規畫，今年一月初曾辦竣工典禮，並宣布六月全區開放營運，台鐵爭取十月開園，但台鐵八月初又說得至年底前才開放營運，延宕開園令鄉親大失所望。

疫情後，許多旅客和鄉親反映苗栗車站沒有「熱騰騰的台鐵便當」，包含各大站即將絕跡的六十元排骨便當。筆者常常搭車往返，只能羨慕鄰近竹南、新竹、台中車站有台鐵便當可以吃，也覺得不能接受，鐵道旅客更是落空！

尤其苗栗車站日前迎來暌違兩年的小七超商引起關注，原因是如同高溫烤爐的站裡「唯一有冷氣的地方」竟在超商內，候車大廳一樣「熱烘烘」，民代反映安裝冷氣仍沒下文；相比之下，同樣綠建築的花蓮站候車室卻已裝好空調。苗栗站沒有冷氣、手扶梯，也沒有「最對味的台鐵便當」，屢引發地方抱怨。

苗栗是一等站，苗栗旅客難道低人「一等」？然苗栗站六月承諾超商進駐後將代售台鐵便當，在哪裡？十六日致電站內超商仍無代售，台鐵不能自己賣？又如何提升附屬事業繁榮和鐵道文化？

台鐵改制公司化後應該「非常有效率」進行垂直整合溝通。台鐵資產開發處人才濟濟，北中南東營運處如何分配資源、重視地方車站？台鐵董事長是前台鐵局長，老台鐵要經營鐵道附屬事業，卻連基本的「鐵路五臟廟」都搞不好，包含車站變烤箱、新自強號座椅問題、廿九年票價未調漲虧損等，實在不該。

去年四月我到日本東京上野車站跟大阪車站，眼見他們規畫的動線和場站燈箱之柔和媲美高鐵，讓我流連忘返。台鐵還在用傳統日光燈及ＰＩＤＳ，還換成網友嘲笑的五顏六色ＬＥＤ，而非高鐵ＬＣＤ的視覺友善，有的小站沒經費，竟只能貼一張「故障待料」告示。

看看日本新幹線滿足各大站旅客味蕾，台鐵移動轉型的「味蕾」要再加油，否則只是「鐵」打的衙門、流水的官。