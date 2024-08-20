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外展移工 應服務無長照的重症

聯合報／ 張姮燕／大學教授、台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事（高雄市）

勞動部擬於年底前重新啟動外展看護服務計畫（簡稱外展）。外展有如鐘點看護工，受勞基法保障，且有工時、加班費、勞保等勞動條件的保障。外展曾於二○一三年推動，試圖打破單一家庭聘僱外籍看護的方式，改由接案單位擔任雇主聘僱看護工，再派到有照護需求的家庭。但當時的外展1.0，縱使雇主享有補助仍舊費用高，六年來只累計一一七五個服務人次，承辦的非營利組織不堪虧損，讓計畫於二○一九年退場。

重啟外展有其立意良善之處，畢竟目前移工與受照護者生態在邁入長照3.0之際，已不可同日而語。只要能修正缺陷，並把服務對象擴大，尤其避免與長照制度照護的「亞健康」族群完全重疊，而是著重長照無法接住的「重症」與「臨時、緊急或短期照護需求」者為最主要服務對象，外展看護工的多元、彈性陪伴照顧有其市場。畢竟不是每個家庭都有長期或全日的照護需求，再加上長照資源有限，每案有固定補助金額之限制，外展移工一部分即可作為長照的補充人力，解決服務時數受限但需夜間型或全日型的受照護者。因此，外展看護工不僅不會搶走長照居服員工作機會，反而能彌補長照人力的不足及制度的限制，讓外籍看護、長照居服員及專業照護人力能併行且互補。

日前有若干工會抗議外展看護會搶走長照或居家清潔人員的工作，但實務層面上，縱使長照使用者僅需支付部分費用，即能使用有語言及專業照護優勢的長照服務，尚有許多家庭因無法負擔費用而不使用長照，更遑論聘僱自費的外展。擔心消費者會放棄有補助且更具有語言及照護知能優勢的長照，而選擇完全得自費且職能較不足的外展看護，不僅杞人憂天，甚至是妄自菲薄。

對於勞發署試著踏出一大步，提供更多元的照顧服務，應予以肯定。至於執行細節，建議參考以下幾點，避免更多的問題產生：一、外展看護工來源不能是現有的家庭看護工，避免搶工。二、服務價目表必須透明公開，勞動部須主動承擔管理與稽查責任。三、以目前外展農業工離職、失聯比例高為鑑，避免外展看護工轉職與逃逸。

老齡化、少子化的台灣，惟有足夠且多元的照護人力，才能讓人民敢生養、能安老。不管是放寬外籍看護申請或是外展，首先要能解決臨時且緊急的照護需求，並讓有需求之家庭能「多元選擇」穩定照護人力的安排方式，「自由決定」最適合的照護方式與生活樣貌。在自由市場中，長照有語言、專業、補助的優勢，而外展看護制度只要一不完善，自然又會變成承辦單位無利可圖、外展看護無案可接，受照護者無意願使用。

會讓長照潰堤的，只有長照制度本身的缺陷，而非其他照護從業人員。縱使如此，外展若能成功，也只是解決部分照護問題的方法之一，政府的責任就是提供讓人民自由選擇的照護方式，不要過度干預。直接開放更多家庭類移工，提供穩定的照護人力，才能避免漏接重症與弱勢族群。

人力 外籍看護 長照

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