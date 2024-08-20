租金直直漲 才是觀光毒藥

近來墾丁觀光客大幅下滑，很多人把原因歸咎於找不到勞工，及食材、人力成本上漲等原因，恐怕是畫錯重點。

昨天聯合報頭版「房租補貼，愈補愈貴」，說的雖是其他事，恐怕無意間透漏了觀光無力的背後主因。政府一心發展經濟，又無力阻止房價飆漲，造成房價與租金漲幅失控。日前，碰到在小吃店工作的朋友，他說房東月租金一次從六萬漲到十二萬，只能結束營業。

那天去看病，一位女病患和護士聊天，說她的店決定結束營業，因這幾年賺的都給了房東，她只得到一身病。其實墾丁觀光寒冬已久，之前發生天價滷味事件後曾到訪，住在一家風評甚好卻即將收攤的知名背包客棧，和老闆聊起墾丁觀光，老闆大吐苦水，房東漲房租都沒在跟你客氣，也不管你有沒賺錢或有多辛苦！

年輕時在高雄當兵，六合夜市多麼熱鬧，原因出在東西便宜好吃新鮮；這幾年遊客大幅減少，劣幣驅逐良幣，很多好吃的攤位都消失或食材縮水。高雄新崛江更是病入膏肓，只剩一口氣，處處都是空店面。

其實，觀光業的蕭條，多是租金惹的禍。

這些例子，也發生在士林夜市、西門町等熱門區域，很多黃金店面都拉下鐵門。什麼時代的眼淚？就是房東想賺更多，於是攤商都跑到當地政府委託業者推出不用租金的臨時主題市集，像西門捷運站周末就有固定擺攤，我常在那些攤位買到好吃、有創意又便宜的美食。

這種跳脫租金魔咒的新型夜市，也遍地開花，嘉義、高雄、花蓮…把租金省下來，回饋遊客，也讓攤商的辛苦付出能得到合理報酬，如此良性循環才是觀光永續經營。

一樣都是路邊攤，墾丁大街、六合夜市、士林夜市等，往往得付出高昂租金才能占有一席之地，攤商也只能把成本轉嫁給觀光客，這是觀光產業的黑洞。雖然這幾年透過無須租金的公共空間，市集已投胎重生，但住房問題卻沒那麼幸運！很多本來等房價下跌的年輕人，紛紛成為新一代壓力沉重的蝸牛族，觀念也隨之改變，希望房價繼續上漲，以後好轉手；被夾在中間的租屋族，情況變得更糟。

台灣環境維護不力，飯店業者ＣＰ值遠輸國外，如今只剩房價高出一籌。這就是短視重利的後果，只會補助的政府，如果再不提出有力政策，不只花蓮觀光崩盤，其他地方也將淪陷，那些房東將窮到只剩無人承租的店面。事實比人強，原本交通部預估今年將迎接一二○○萬觀光客，但截至六月，台灣只接待了三四五萬名國際旅客，在新冠疫情後各國觀光客報復性旅遊大幅增加之際，更顯諷刺！

不僅台灣人對自己家鄉旅遊不捧場，連外國人也是一樣。