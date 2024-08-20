減碳胡蘿蔔獨厚企業 彭部長搞錯方向

環境部長彭啟明上任屆滿三個月，關於淨零政策，經常掛在嘴邊的是「棍棒與胡蘿蔔並用」，認為碳費就像是棍棒，但誘因的胡蘿蔔也要找出來。

執政黨立委近期也大聲呼籲政府參考美國《降低通膨法案》（ＩＲＡ），提供經濟誘因與鼓勵，擴大氣候投資，與彭部長「胡蘿蔔」說遙相呼應，期淡化碳費政策對執政黨帶來的政治衝擊。這樣的政策看似有理，但彭部長可能沒注意，過度偏向企業的淨零政策，有公平正義問題。

以稅賦為例，今年初財政部公布一一二年台灣租稅負擔率（不含社會安全捐）預估約為十四點六％，僅高於合法避稅天堂新加坡十二點六％，且明顯低於日本廿點七％、美國廿一點六％、韓國廿三點八％，及其他歐洲國家介於廿一％至四十二％之間。

既然台灣租稅負擔率遠低於其他先進國家，何以反應環境成本的碳費仍要以其他「誘因」作為必要配套？

從數據來看，台灣企業稅賦負擔並不重。現行營利事業基本稅額徵收率為十二％，較ＯＥＣＤ力推即將施行之「全球最低企業稅率」十五％為低；企業營業稅五％也極低，全世界除了香港免稅外，大部分國家稅率都比台灣高，例如日本十％、韓國十％、新加坡八％等。

如進一步比對個人與企業稅賦負擔，個人綜所稅最高級距為四十％，遠高於企業營所稅單一稅率廿％；個人綜所稅中，「薪資所得」占各類所得金額比率更超過七成，獨厚企業的「胡蘿蔔」政策，顯然沒有考慮上述社會現實。

況且，即便是企業之間，也有大者全拿的不正義問題。立法院法制局曾指出，根據一○八年營所稅結算申報家數共九十三萬餘家資料，將近百分之百的獎勵免稅所得及九十八％的投資抵減稅額，集中在不到一％，營收淨額五億元以上的大型企業身上。租稅優惠集中於少數大型企業，違反租稅公平及量能課稅原則。而這些排碳大戶，過去早已從低廉的電費、水費、土地取得成本等方面拿到許多政策「胡蘿蔔」，無需彭部長錦上添花。

事實上，美國ＩＲＡ的激勵措施主要包含針對生產者的生產稅收抵免（production tax credit），以及針對投資者的投資稅收抵免（investment tax credit），同時也提供一般民眾，無繳稅義務的申請者，與企業同享稅賦抵免同額的補助款。例如，購買新電動車可抵免最多七五○○美元的稅、購買二手電動車可抵免最多四千美元等；ＩＲＡ更關注公平與氣候正義，要求加大投資低收入地區，以及失業率高或受化石燃料影響顯著的地區，不只惠及企業。

碳定價既是減碳的良策，根本不能以棍棒視之，更不應以其他「胡蘿蔔」疊加優惠於企業，這才是企業ＥＳＧ的真諦。請彭部長千萬不要搞錯方向，遺忘企業應負的社會與環境責任，為公平的淨零政策把好關。