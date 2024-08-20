掩飾缺電 穿國王新衣？

關於台電官方宣稱「數據中心若設在桃園以北，台電一律不核准供電」，導致新北、桃園兩位市長，近日分別砲轟中央前後說詞矛盾、對地方不公平。其間行政院回應坦承目前北部電力不足，呼籲在電源開發上，希望地方政府也可以與中央合作、配合協助。經濟部則先已聲明，台灣整體不缺電但北部需南電北送，「各縣市要ＡＩ大廠，請支持台電設電廠！」

然而，即便北部地區配合設置電廠，客觀上仍然無法提供智慧產業所需的用電。因為即使設置大型燃氣、燃煤電廠補足缺電，都不是低碳能源，並不合乎ＡＩ產業生產的需要。

其中關鍵事實在於：這些智慧科技產業需要高度出口導向，與其他出口產業在國際供應鏈同樣須接受ＲＥ１００等使用低碳能源生產的規範。而近年多數歐美國家已經傾向於認同核電為低碳，實際上用再生能源的綠電或核電生產，都能被國際供應鏈接受。則就台灣ＡＩ產業快速發展的電力需求，其實可以用綠電或者是核電補足。

但是主政者堅持廢核，並且只對綠電核發ＲＥ１００所要求的低碳能源使用憑證。因此主政者其實已經將局面壓縮成「只有足夠的綠電才能支持ＡＩ等科技生產」，跟台灣或北部是否缺電，是截然不同的兩回事。可見當局不無意圖混淆事實、掩飾缺電的責任。

國內的綠電生產欠缺有利的條件，包括風、光等在內，成本高、產量很有限。近年國際供應鏈產品受限須使用低碳能源，但在廢核下，政府只對綠電核發憑證，當然創造綠電業者暴發的壟斷性利潤，且不必有提升技術的動機。核電已非市場上選項，科技大咖被迫搶購綠電，而台灣的綠電產業又以南部為發展重鎮。如今當局宣布對於設在桃園以北的數據中心「台電一律不核准供電」，也就是不提供電網南電北送的輸電服務，迫使未來的ＡＩ廠商如台電所強調「就電源設廠」。此無異於剝奪廠商選址的權利及北部之經濟發展，並恐阻卻廠商、尤其外商的投資意願。

至於台電聲稱「長途輸送電力會增加能源耗損，也將增加電網負荷及風險」，ＡＩ科技廠商應該有意願負擔這部分對其產值微不足道的成本，也符合使用者付費原則。甚至可能由ＡＩ廠商和綠電業者協議處理輸電問題。主事者以常態的輸電負擔為理由，更見其借題發揮或另有用心。

甚至在本月十五日台中盧秀燕市長專程北上出席行政院會時，行政院發言人再嗆話：「反對中電北送喊得最大聲，應該是盧秀燕市長」，更可理解其動機至少是將缺電責任甩鍋給地方政府。也可察知中央已預見將有嚴重缺電問題，所以忙亂地卸責。

國內如何會發生缺電？按常理，既廢核，若火電加綠電能及時補位，不會缺電。既廢核，綠電須足夠，才能支援智慧產業。

主政者廢核後，火力全開卻仍缺電，當然是綠電不足，也連帶造成智慧產業投資設廠的障礙。疑義是，何以主政者鼓吹綠電八年多，地熱、潮汐發電開發進度遲緩，卻放任現有風、光電業者坐享壟斷性利潤？是否也因而堅持廢核？如今猶如給不堪的真相穿上國王的新衣，豈能合理處理缺電問題？反而醜態畢露。