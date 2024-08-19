GDP分配惡化 貧富差距能不大？

報載行政院會通過四年期國家發展計畫，預計未來人均ＧＤＰ可望在三年內突破四萬美元。

以人均ＧＤＰ來說，即令二○二二年台灣約三萬五五一○美元，一度超越日、韓成為東亞第一，但我國近年來平均薪資增幅，卻遠不及ＧＤＰ成長，而且ＧＤＰ中受僱人員薪資占比逐年降低。

就ＧＤＰ分配面結構觀察，受僱人員報酬所占比重在民國七○及八○年代平均還有約為四十九．三％，九○年代為四十五．五％，一○一到一一一年間為四十四．六％，如今受僱人員報酬占ＧＤＰ比率卻創歷史新低，除了表示企業未將盈餘合理分潤給員工外，也凸顯產業結構失衡，分配不均日益嚴重。

尤有甚者，當勞資分配不均，經濟成長果實多落到資本家手上，貧富差距何以不擴大？日前主計總處時隔卅年再次發布「國富統計報告」，一一○年最富裕的廿％家庭財富是五一三三萬元，但財富資產最少的廿％家庭，平均每戶僅有七十七萬元；兩族群差距高達六十六．九倍，顯然比民國八十年差距十六．八倍大很多。

台灣人均ＧＤＰ成長，但分配惡化，加上不動產與物價飆升；拚ＧＤＰ並非國家的首要目標，改善貧富差距才是人民之福。