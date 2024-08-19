聽新聞
test
0:00 / 0:00

GDP分配惡化 貧富差距能不大？

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）

報載行政院會通過四年期國家發展計畫，預計未來人均ＧＤＰ可望在三年內突破四萬美元。

以人均ＧＤＰ來說，即令二○二二年台灣約三萬五五一○美元，一度超越日、韓成為東亞第一，但我國近年來平均薪資增幅，卻遠不及ＧＤＰ成長，而且ＧＤＰ中受僱人員薪資占比逐年降低。

就ＧＤＰ分配面結構觀察，受僱人員報酬所占比重在民國七○及八○年代平均還有約為四十九．三％，九○年代為四十五．五％，一○一到一一一年間為四十四．六％，如今受僱人員報酬占ＧＤＰ比率卻創歷史新低，除了表示企業未將盈餘合理分潤給員工外，也凸顯產業結構失衡，分配不均日益嚴重。

尤有甚者，當勞資分配不均，經濟成長果實多落到資本家手上，貧富差距何以不擴大？日前主計總處時隔卅年再次發布「國富統計報告」，一一○年最富裕的廿％家庭財富是五一三三萬元，但財富資產最少的廿％家庭，平均每戶僅有七十七萬元；兩族群差距高達六十六．九倍，顯然比民國八十年差距十六．八倍大很多。

台灣人均ＧＤＰ成長，但分配惡化，加上不動產與物價飆升；拚ＧＤＰ並非國家的首要目標，改善貧富差距才是人民之福。

台灣人 薪資 財富

延伸閱讀

陸國務院拚經濟 將刺激消費

最新GDP數據顯示消費復甦 日股連4紅

國發計畫訂人均GDP破4萬美元 國發會：還要超越以色列

行政院通過4年國家發展計畫 AI產值2年拚破兆

相關新聞

試院人事 在野需有遠慮

新一屆的考試院正副院長及考試委員應在九月一日交接，但因立法院尚未對總統提名的新任人選行使任命同意權，屆時試院將首次發生同...

總統 應對代表人民的立院負責

賴清德是虛位國家元首、虛位總統嗎？當然不是！

大學調薪 公私立不該有別

行政院於近日宣稱，軍公教人員於明年再度調薪百分之三。據此，教育部宣稱國立大學教師（職）員薪資，由政府主管單位提撥補助七成...

體育教育不應分開 勿蹈體委會覆轍

本屆巴黎奧運我國選手勇奪二金五銅，創我國參加奧運成績次佳的紀錄，加上前屆東京奧運獲二金四銀六銅創史上最佳紀錄，各界盼望教...

宏都拉斯復交的試探

媒體報導，宏都拉斯前副總統納斯拉亞表示，如明年贏得總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。我外交部表示，將持續關注宏國的政治...

科技．人文聯合講座／有「機」可「尋」 不怕行李迷蹤

搭機旅遊時，除了擔心班機延誤外，還得掛念託運行李能否同步抵達，並保持原封不動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。