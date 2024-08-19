兩組貧富差距 何者具公信力？

主計總處十三日發布一一二年家庭收支調查結果，其中大家最關注的是貧富差距倍數。主計處將每戶可支配所得最高的百分之二十（富組），其家庭可支配所得平均為二三○點二萬元；最低的百分之二十（貧組），其家庭可支配所得平均為卅七點六萬元，貧富差距倍數為六點一二倍。據主計處資料一一二年貧富可支配所得差距，是近四年最低，比一一一年六點一五倍的貧富差距減少百分之三倍，是一○七年以來的首降，更是近四年最低。

然主計總處官員表示，一一二年高低家庭所得可支配倍數下降，主因為經濟成長、失業率低等，另外去年全民普發六千元「還稅於民」，對低所得家庭的社福效果非常大。資料顯示，在沒有任何政府移轉支出政策前，最高與最低家庭可支配所得差距為七點四九倍，若一一二年還原後的貧富是七點四九倍，可能會是史上最高紀錄。

此外，若依據主計總處四月公布的「年家庭財富分配統計」報告，一一○年前百分之二十家庭之財富平均為五一三三萬元（富組），後百分之二十家庭之財富平均為七十七萬元（貧組），貧富組差距達六十六點九倍，比八十年的十六點八倍大增，甚至級距翻倍成長，貧富差距急劇擴大是不爭的事實。

今年，主計處公布台灣家庭貧富差距數值有兩組，此數值是所有政府官員、學長專家、百貨商家、社會人士做為施政、研究、計畫等最關注的重要指標。至於這指標，究竟要以已加入還稅於民六千元後的六點一二倍，或以還原政府移轉支出前的七點四九倍，何者較具社會公信力與實用性呢？甚至，是否應以「一一○年家庭財富分配統計」報告的六十六點九倍當依據？還需好好思考。