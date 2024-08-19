媒體報導，宏都拉斯前副總統納斯拉亞表示，如明年贏得總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。我外交部表示，將持續關注宏國的政治情勢，會秉持坦誠開放的態度與世界各國交往，也不會預設前提。兩年前宏國與中華民國斷交，蔡英文總統執政八年共斷交十國，宏都拉斯是第九國，第十國諾魯於今年一月斷交。

過去非洲若干國家與我國斷交後又復交，例如賴索托，最終又斷交。此一現象以天安門事件後最明顯。國防與外交代表國家主權，台北與北京在外交的爭戰只是兩岸全面競爭一角，蔡政府以為繞過中華民國或中國的爭議，以模糊話術「中華民國台灣」對內糊弄人民，對外就可另闢蹊徑，不再與中共糾纏於「一個中國」。她引用國際聲援台海的聲量為斷交後遺症解套，統稱之為「踏實外交」。設若民進黨當局不在乎中華民國邦交國多寡，何以每次斷交後，總是氣急敗壞地指責友邦需索無度，甩鍋中共打壓？為何如今又對來自宏都拉斯的試探氣球急於表態？

蔡政府任內，無論是在不為國際承認的索馬利蘭地區開館，或是在立陶宛設辦事處，觀察外交主管的大外宣，皆以新館館名以台灣為名而沾沾自喜，國內媒體也隨之唱和。當年宏都拉斯是在蔡英文任內與中華民國斷交，如今宏國大選的氣球高掛，對岸也非省油的燈，兄弟登山各自努力。未來值得關注的是，賴總統如能扳回一城，將來在建交公報上，他究竟會在意宏國恢復與中華民國邦交，抑或與「台灣」建立新邦交？