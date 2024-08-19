大學調薪 公私立不該有別

行政院於近日宣稱，軍公教人員於明年再度調薪百分之三。據此，教育部宣稱國立大學教師（職）員薪資，由政府主管單位提撥補助七成五，另二成五由學校設法挹注，另學校亦可考量財務狀況，自行決議編制外人力比照調薪。目前公立大學實施校務基金，校務運作除政府補助外，不足之數則由校務基金提撥支付。

至於私立大學教（職）員薪資待遇調整，在財源自主下，主要是仰賴學雜費收入提撥調整，各校財務狀況不一，調整幅度自不能與公立大學相提並論。教育部雖宣稱，在一一一年及一一三年軍公教兩次調薪，私立大學透過獎補助款項協助改善待遇，各校補助多寡是根據學校教職員生人數及校務發展精進計畫提出申請，各校補助款項不一。據了解，一些頗具規模的老牌私立大學學生人數雖近萬，即使教育部提供補助，但卻非用於人事費，仍感到調薪相當吃力，必須刪減其他開支，以應所需。

目前在高教領域居多數者是教改後新設的私立大學，近年來在少子化衝擊下，學生人數逐年遞減，學雜費收入已不敷校務支出，若董事會不再挹注資金，在教育部補助款項有限下，各校依財務收支情況，調薪不一，有經費不敷開支故不調者，有略調百分之一或百分之二者，形成高教領域調薪的雙軌制。一些優秀的教師有機會就轉任他校，影響學校的穩定及學生學習成效。

從財務支出的屬性上來看，公共財是滿足社會大眾的慾望，無排他性，以政府支出為主體；私有財則是滿足私人慾望所支出的財貨，具有排他性。除此二種財政支出外，美國財政學者馬斯格瑞夫提出另一種財貨的屬性，稱之為殊價財（Merit goods）或準公共財，是滿足社會大眾兼及私人的慾望，但當消費者消費不足時，此類財貨的支出由政府補助來達成。例如今年凡考取私立大學入學者，政府一律補助三點五萬元，即屬此項財政支出的性質。

明年政府對軍公教人員調薪百分之三，雖有補助私立大學，但多數學校均感負擔沉重，特別是學生不多者，財務狀況已吃緊，在經費不敷支應下，已聲明無力調薪，影響教師的情緒並導致不滿。建議教育部據此向行政院爭取預算，按學校規模、財務狀況，給予不同比例補助，達到公私一體調薪之標準。