科技．人文聯合講座／有「機」可「尋」 不怕行李迷蹤

搭機旅遊時，除了擔心班機延誤外，還得掛念託運行李能否同步抵達，並保持原封不動。

卅多年前，筆者從美國搭機返台，託運行李居然先飛到巴黎，歷經數日才輾轉送達南部住所。幾年前到法國旅遊，託運行李在轉機時沒跟上，整趟旅程竟無法及時取得託運行李。那次轉機前後的兩家航空公司互推皮球，又巧逢機場人員罷工及法國世足爭冠賽事，可說相當無奈與無助。後來經由各種管道的求援，行李直到回台多日後才姍姍來遲，所幸一切完好無缺。

人比人，有時雖然會氣死人，但有時也能寬慰人。日前讀到一則國外新聞報導，敘述某位旅客從德州達拉斯機場飛往加州好萊塢柏本克機場的淒慘際遇。因美國航空班機延誤，她滯留在達拉斯機場過夜，隔日才改搭其他班機抵達柏本克，而她的託運行李先誤飛丹佛，然後再從丹佛飛回達拉斯，直到五天後才抵達柏本克機場。

後來有人通知行李已經送到她家，但她開門一看卻是別人的行李。所幸她在自己行李裡置放一個物品追蹤器Apple AirTag，因此可以用手機的「尋找」軟體來查看行李的定位。當她打開手機尋找AirTag的位置時，定位地圖顯示AirTag就在好萊塢大街上，行李箱正沿著西大街緩緩移動，最終停在聖塔莫尼卡大道和西大街的交會處。

當她抵達行李定位處附近時，發現自己行李內的物品，竟落在一位流浪漢的購物車裡，而被拆封的行李箱則顯得非常凌亂不堪。沿途還可看到幾十個全新的名牌行李箱，散落在西大街和日落大道上。這位旅客搭機飛往柏本克，託運行李卻降落在好萊塢的流浪漢營地，怎麼會這樣呢？

推測是因為在柏本克機場將許多延誤領取的行李隨意置放，任何人都能順手牽羊，所以誘發不法集團覬覦。柏本克被譽為「世界媒體之都」，因此受害旅客的淒慘際遇很快就被美國主流媒體報導。她說：「這種情況將會持續發生，直到有人承擔責任為止，而這必須由航空公司承擔責任。」

本來可能是一件無頭公案，但藉由物品追蹤器的協助，來有影，去有蹤，讓受害者在挨了一記悶棍後，還能回頭釐清真相，並據以申訴求償。

筆者近日搭機出國參訪，臨櫃報到前也在符合航空公司的規範下，將AirTag置入託運行李。抵達目的地等候行李時，透過藍牙裝置可在手機看到行李正往自己靠近中，精準度相當高。

要留意的是，AirTag是物品追蹤器，不是人員跟蹤器，切莫用來侵犯他人隱私。為避免不法人士濫用，當有人將AirTag置入他人的車子或背包試圖跟蹤時，AirTag會自動發出聲響。另外，如果你的手機能夠偵測追蹤器，它也會提出警告，並顯示AirTag跟在身旁的時間區段及路徑始末。

不過，道高一尺，魔高一丈。物品追蹤器雖然十分便捷，卻也衍生諸多千奇百怪的跟騷事件，大家都得當心。

（作者為台灣大學資訊工程系教授）