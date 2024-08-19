總統 應對代表人民的立院負責

賴清德是虛位國家元首、虛位總統嗎？當然不是！

然而，月前聲請「法規範憲法審查」等四案件之聲請人，卻提出了所謂「總統向人民負責，不向立法院負責」之論述，主張可拒絕去立法院「國情報告」並「依序即時回答國政問題」。

此一論述之荒謬，在於全未說明總統要如何向人民負責！

事實上，最高法院一○一年度台上字第六四八二號刑事判決，對於陳水扁的龍潭購地案的判決先例，已彰顯了總統貪汙，向人民負責之方式。該號判決宣示：「總統對於行政院重大政策或各部會之行政行為，一旦親力親為，親身參與，影響、干預或形成特定結果或內容之決定時，均與其總統職務具關連性，為其職務實質影響力所及，自屬其職務上得為之行為。從而總統就國家重大財政、金融政策，一旦親身參與或干預，對於主管部會及該特定結果，即具有實質上之影響力，自不得藉此職務上所得為之行為，收受對價」。

前人有言，錯誤的決策比貪汙可怕！總統貪汙要被判罪服刑，那錯誤的決策，如疫苗、快篩、混蛋、光電決策是否有錯？豈可不讓代表人民的立法院知曉？豈可不用向人民負責呢？

依照憲法增修條文規定，總統是要對代表人民的立法院負責的！立法院也可以追究總統責任的！如憲法增修條文第二條第九項規定，經全體立法委員四分之一之提議、全體立法委員三分之二之同意後，可以提出總統之罷免案，追究總統之國政責任！

又依憲法增修條文第四條第七項規定，經全體立法委員二分之一以上之提議、全體立法委員三分之二以上之決議，立法院也可以提出總統彈劾案，追究總統非法亂憲之責任！

另依憲法增修條文第二條第三項規定，總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議之決議發布緊急命令，為必要之處置後，十日內提交立法院追認，如立法院不同意時，該緊急命令立即失效。是以，立法院有權要求總統報告其發布緊急命令之妥適性與必要性，以及是否合乎比例原則等，來決定應否同意總統發布之緊急命令。

再者，國安會組織法第八條前段明文規定，國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院之監督。賴清德總統身為國家安全會議主席，豈有不受立法院監督、不向立法院負責的道理！

已故吳庚大法官在釋字第六二七號解釋理由書中認為「總統於憲法及憲法增修條文所賦予之行政權範圍內，為最高行政首長」，並表示「總統僅透過其國安局與國安會，就可以完全架空行政院及其所屬之國防部與外交部；立法院又如何能針對此類問題追究責任？」

此一質疑，值得大法官們在審查修正後的立法院職權行使法規範時重視，並依憲政良知與憲政義理釋明！