試院人事 在野需有遠慮

新一屆的考試院正副院長及考試委員應在九月一日交接，但因立法院尚未對總統提名的新任人選行使任命同意權，屆時試院將首次發生同時沒有院長和試委的情形。院長黃榮村對此甚為憂慮，強調此情形將影響國家考試的舉辦。

事實上，今年度規畫內之所有尚未完成的國家考試，皆已依法組成了典試委員會，立院在新會期開議後行使任命同意權，還不至於影響考生的權益。因為，各項考試的典試委員長雖由正副院長和考試委員擔任，即使正副院長和試委的任期屆滿後，已特派為典試委員長者仍可繼續主持典試工作。

現在主要的問題是，考試院所職掌的重大決策及對部會業務執行的監督，均採院會合議決定的模式，而正副院長及試委則是院會最主要的成員。因此，考試院組成新一屆院會的空窗期如果太長，舉辦國家考試自是首當其衝面臨的困境。

上屆考院因對民進黨提出的年金改革有所質疑，在時任立委的監察院秘書長李俊俋吹響「正面迎擊」的號角下，民進黨在立院提出了「考試院組織法修正案」，欲將考試委員刪減為三人，且改為僅擁有研究諮詢的建議權。黃榮村院長不妨請教李俊俋，對於影響國家考試的舉辦及考生權益等疑慮，民進黨有哪些配套的改革良方？

此外，四年多前筆者曾經參加立院舉行的試院人事同意權公聽會，當聽到時任國民黨立院總召林為洲說「國考委外辦理行之多年，辦理成果也都不錯」時，也驚見到猶如初降凡界的「天兵天將」。

立院雖無以臨時會行使同意權的必要，但新一屆考試院院會愈晚組成，的確愈將使依法舉辦國家考試發生困境。儘管如此，試院高層和民進黨對人事空窗期可能導致的運作危機，不妨誠實地從實務角度告訴大家，超然獨立及具嚴謹內控機制的考試院，對於舉辦國家考試來說，是否真的可輕易地由行政院所取代？

考試權獨立係承襲自中國的政治傳統，並以文官制度為其核心職權。此對台獨民進黨提名的高層人選來說，本難認同這套體制所體現的政治理念，這才是考試院面臨的最大困境。

考試院具有制衡行政院的憲政功能，但四年來幾乎成了行政院的「考銓文官部」，不僅無法監督行政院人事總處，也沒印象對行政院的政策需求出現過「雜音」。甚至於，前行政院長蘇貞昌曾因撫卹個案公開震怒開砲，銓敘部隨即「遵示」辦理，而考試院院會則噤若寒蟬。

近來柯文哲之妻陳佩琪自曝用兒子之名開公司，引來綠營律師指控違反「公務員服務法」及刑法，媒體繼而大肆報導與評論。事實上，陳佩琪在法律上並不是公司負責人、董監事或擔任職務，本無涉及違法。而考試院為主管機關卻無心釋疑，說明了對自己的職權也是無心。

民進黨視考試院為雞肋，並不在意立院何時行使任命同意權。但在野黨卻需了解，若未能適時完成同意權行使，又將給民進黨得到可指控違憲的證明。因此，立院行使同意權的時程雖無近憂，但在野黨仍需有遠慮。