遵憲行憲 不會自我否定

巴黎奧運期間，國民黨立委翁曉玲稱呼奪金的羽球好手麟洋配是中國人的驕傲，卻引發了若干批評。對此，該黨大陸事務部主任林祖嘉發言聲援，並稱蔣故總統經國先生亦曾說過「我是中國人，也是台灣人」。

許多人都認為經國先生說過「我是中國人，也是台灣人」，甚至賴清德也在去年大選期間提到這段話。不過筆者印象中，經國先生只說了「我也是台灣人」，而非「我是中國人，也是台灣人」。坊間對經國先生的語意，似乎是過度解讀了。

七十六年七月廿七日，經國先生在總統府接見了十二位地方耆老。席間，他感性說出「我也是台灣人」的金句。

次日，聯合報於二版刊了篇新聞剪影，內容僅提及「總統並告訴這十二位地方耆宿，他在台灣住了將近四十年，已經是台灣人了」，並未提到經國先生說了「我是中國人，也是台灣人」。當年陪同經國先生接見耆老的總統府副秘書長張祖詒，在其著作《總統與我》詳述該次會面過程時，亦寫道：「總統又說…『我在台灣生活，即將四十年，因之我也是台灣人。』」

筆者以為當經國先生自承「我也是台灣人」時，寓意的是省籍轉換。亦即他雖是浙江人，但因久居台灣而自然而然成為台灣人，就好比世居台灣的漳州人與泉州人自稱台灣人一般。擴大來看，就是經國先生認為外省人也已是本省人了。

但後來外界為何習將經國先生說的「我也是台灣人」引申為「我是中國人，也是台灣人」？蓋因近年綠營洗腦民眾台灣人不是中國人，以遂其去中意識形態與推動台獨進程；有鑑於此，堅持台灣人也是中國人的有識之士，才抬出深受民間愛戴的經國先生，並權宜解讀其言論，以便抗衡否定自我的逆流。

至於經國先生是否同意台灣人也是中國人？答案無疑是肯定的。

畢竟堅持遵憲行憲的堂堂中華民國總統，又怎會欺心的否定自己是中國人呢？