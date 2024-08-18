炎黃子孫 巴黎奧運發光

二○二四年巴黎奧運已於八月十二日落幕。賽前有些評論認為此次奧運競賽項目是為美國奪冠而設計的，結果不出所料，美國第一，但中國大陸表現也令人矚目，所得金牌與美國一樣是四十塊，因美國所得銀牌、銅牌數領先，大陸乃屈居第二。

但如果加上中國香港的二塊金牌，還不算中華台北的二塊金牌，炎黃子孫的表現仍然值得全球華人感到驕傲，再次在體育場上證明中國人絕對不是西方人眼中的「東亞病夫」！

中國人有句「英雄出少年」的老話。

此次巴黎奧運的華人選手有一半以上是○○後出生的，都很年輕，特別是中國大陸女子跳水冠軍全紅嬋，只有十七歲；另一位打破長期由白人稱霸的自由式百米游泳冠軍潘展樂，也只有十九歲，廿歲生日那天又在四百米混合接力泳賽中在最後一棒勇超美、法選手為大陸奪得一塊金牌。而為中國人拿下第一位奧運女網冠軍的鄭欽文，也只有二十一歲，她不僅球技好，而且很有孝心。她感性地說，在奧運奪冠軍是圓她老爸「光宗耀祖的夢」。

中國香港二位男女選手各獲奧運擊劍冠軍；我們中華台北的李洋（金門人）、王齊麟榮獲羽球男雙金牌，林郁婷則克服種種困難取得女子羽量級拳擊金牌，都是中華兒女之光。

筆者今年高齡九十一歲，與潘展樂同為浙江同鄉，在電視中看到這位鄉親那種傲視西方選手，為中國人爭氣的拚搏精神，特別為他感到高興與驕傲。他是浙江人之光，也是全球炎黃子孫的好榜樣！