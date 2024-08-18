星期透視／烏進攻俄境 卻見無奈悲涼

八月六日烏克蘭派兵越境攻入俄羅斯西南部庫爾次克州，這是二戰之後俄羅斯領土首次遭到侵犯。十天過去了，戰爭情勢漸趨明朗，凸顯俄羅斯的輕敵大意以及烏克蘭的勇敢絕決。但烏方已成過河卒子，只能孤注一擲，拚命向前！

首先，烏方保持高度機密，高階軍官是在發動戰爭前三天接到通知，士兵則在進入俄境前一天才被告知。至於俄方則明顯輕敵，竟未對基層部隊發覺的邊界異動加以關注。俄邊防部隊除設置部分雷區外，並未安排充分的阻絕措施，導致烏軍一旦越界，如入無人之境！目前至少有五個旅，逾一萬二千名精兵深入俄境。烏軍總司令瑟爾斯基聲稱，已控制近一千平方公里的俄領土。根據媒體報導，大約有三百多平方公里土地被烏軍佔領。

其次，烏軍在俄羅斯境內設置塹壕，準備打一場持久戰。至於俄方雖曾誓言要把烏軍得出去，但尚未獲致成功。俄方宣稱業已殲滅超過二千三百名烏軍，但烏方部隊仍在俄境內繼續戰鬥，只要多待一天，就是普亭的心頭之患！

其三，烏方期待的「圍魏救趙」並未實現，烏東戰場的壓力與耗損也未因此減輕。俄羅斯只抽調了少數在烏東的主力部隊，並運用其他軍人進行驅離。由此看來，烏軍攻俄目的是基於烏東戰場本身的困窘，連吃敗仗導致士氣低迷。然而侵俄行動卻是孤注一擲，並無一定勝算。

其四，北約批准並參與烏軍的行動，而且還派雇傭兵參加，但對於俄烏戰爭的擴散卻多所遲疑。英、法雙方不贊成烏軍使用它們提供的導彈，攻擊俄領土。而美國總統拜登則聲明，事前並不知道烏軍侵襲行動。這顯然都是避免讓戰爭快速升級，並有意撇清關係。由此可見，北約各國迄今尚無定見，要與俄羅斯打一場殊死戰。

其五，烏克蘭雖然想藉侵襲俄領土以打擊普亭聲望，藉此提高未來談判的籌碼，但俄方卻已明言峻拒！由於俄方在國力丶資源、經濟、軍備和人口等方面遠較烏克蘭為優，而北約與歐盟雙方對烏克蘭支持力度卻逐漸下滑。一旦美國前總統川普回任，烏克蘭前景將更為困難。因此，澤倫斯基孤注一擲，卻反映出一種絕決果敢的無奈與悲涼。

但是，對於烏克蘭人而言，他們在二○一四年颜色革命中受親西方勢力的鼓舞，發動政變推翻民選總統，從此走向反俄排俄、武裝衝突之路，卻是動盪與犧牲的根源。美國前駐蘇聯大使馬特洛克坦承「就烏克蘭而言，美國對其國內政治干涉很深。美國支持二○一四年的政變，那場政變過程很難說符合法治或民主」。「在烏克蘭醞釀的暴力事件也始於親西方的西部地區。頓巴斯地區的衝突，更多源自烏克蘭族對俄羅斯族的施暴」。

基於此，現在除了息爭止戰，推動和平及善後重建任務外，必須找出當年聲稱要為烏克蘭帶來「美好明天」的那些無良政客，一定要讓他們扛起責任，向死難的烏克蘭人民謝罪！

（作者為中流文教基金會董事長）