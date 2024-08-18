名家縱論／國家憲法定位與人民認同

國家認同是思想自由的一部份，人民不認同法律上所屬的國家，既不違法也不能強制他改變。擁有公權而需依法行使職權者，對於法律上的國家定位就沒有認同不認同可言了。這是我們不能沒有的基本認識。

許多國家雖也有源於歷史的領土、國民問題，但只有像我們這樣主權和治權範圍不同的所謂「分裂國家」，才比較容易陷入認同困擾，甚至變成影響政黨政治的主要「社會分歧」。請注意，這裡講的分裂國家已經不止是歷史意義的分裂，而是法律意義。以我國而言，憲法上在國家之下還有台灣和大陸兩個「地區」，意指中華民國的主權範圍雖仍及於全中國，但其統治權不再及於未能辦理選舉的地區和人民。也正因為這個非常明確的國家定位寫在憲法上，其公然棄守必然造成整體法治的破壞，是所有國人都需承擔的嚴重後果。

對於主權和治權意義下的國家，人民在情感的投射上會逐漸往後者傾斜是很自然的事。但當歷史教育還能在下一代留下完整國家的圖影，政府也盡可能開放兩區人民交流機會，且「民主保台」的基本理念不被刻意扭曲時，這種疏離感或許還不至於太快擴散，二○一六年以前的情況大致就是如此。換黨執政以後，不僅不利的因素不斷遞增，更糟的是，害怕台灣的國家認同產生質變的對岸政權在這時對香港做了最愚蠢的示範，裡外因素相乘，憲法定位和人民認同的距離更急劇拉大，很快就接近不可折返點！

我們不妨簡單盤點定位與認同的差距現況。簡單的說，在依法審判和依法行政的高度要求下，司法和文官體系迄今未明顯偏離憲法國家定位。國家組織的冠名更是絲毫不差，包括陸委會、台灣、福建的省縣體制等。但在頂層代表國家的機關成員，特別是總統與行政、立法兩院，以其代表所屬機關而非個人認同所做有關國家的表述，如總統文告，立法院對行政院的質詢等，就已逐漸上升到明顯牴觸憲法定位的二分：中國／台灣，中國人／台灣人，而且從執政黨蔓延到在野黨，幾已勢不可擋。

民間的用語則更有甚焉，媒體已很少見到大陸／台灣的對稱，這又模糊了人民真正的認同感，對很多人而言，在指涉大陸的「中國」以外，其實始終還對一個涵蓋台灣的大中國保持某種特殊的感情，只為方便對話而從眾。細心的觀察者不妨看看剛過去的奧運，在這個民族主義高度湧動的競技舞台，分裂國家的認同有何特殊表現，比如沒有中華台北參賽時，中國對日韓，中國對美法，你通常支持誰？長期研究國家認同的學術機構如果還在用「你是什麼人」的舊題，會不會已經有點跟不上了？我也注意到，在全面翻改文本、灌輸台灣認同的文教體系還來不及產出有足夠投射效果的旗歌時，大中國的國旗和旗歌自然飛揚，好像還是洩漏了民間仍然廣泛存在的歷史感情。

人民的國家認同當然必須受到尊重，憲法的國家定位又必須拘束最高公權力，享有最高公權者只能勉力恪遵其行憲的誓言，一旦兩者間出現巨大差距，除了推動修憲別無他途。如果跨不過修憲門檻，說明人民對於走向獨立還沒有共識，或者意味多數人民寧願以戰爭的恐懼壓抑其感情認同，就只有放棄修憲、回歸憲法一途。只有最不負責的政黨，才會首鼠兩端的先在公堂之上不斷以其個人認同取代憲法義務，一旦催出選票順利執政，又罔顧憲法脫離現實不做處理，實不啻用法治破毀和人民的天人交戰來換取政黨私利。人民真的可以共棄之！（作者為政大講座教授）