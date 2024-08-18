兩岸未來 金馬是樞紐

近日關於金門報導頗多。除了金門子弟李洋偕王齊麟奧運奪金外，最為人關注的，是兩岸終就○二一四撞船事件達成所謂類「金門模式」的和解、遭陸方扣押的胡姓釣客獲釋，與當地民代發起支持「金廈大橋」興建，及號召設立「非軍事區」，昨日則又不幸有陸籍漁船被撞沉，兩岸正共同盡力搜救失三名失蹤漁民中。分析其背景原因，既有必然，也不乏偶然。

捨棄過去兩岸軍事交鋒對峙、歷史、居民血緣文化與通婚置產不論，自從官方溝通管道中斷，加上疫後旅遊團禁令導致直航點所剩無幾以來，僅一水之隔、因小三通形成一日生活圈、漁業區高度重疊、與對岸頻繁往來的金馬，便順勢前進（或倒退）成兩岸間最便捷的接觸平台，扮演起連繫橋梁或危機前哨的角色。

持平而論，近來金、馬發展，受益於兩岸和平紅利者，恐遠大於政府離島建設。例如通水六年來，泉州日均供水量迄已占金門水廠的百分之七十三。民生必需外，去年對岸召開海峽論壇時，其國務院擇福建為兩岸融合發展示範區，發表所謂「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」。不管熱議中的「小四通」（通水、通電、通橋、通氣）能否全數實現，若中共真按前述規畫擴大施惠，預期金馬兩地拜新政策帶動觀光、貿易之賜，日後將更加繁榮，相對也能更無事。故從興利角度來說，兩島確有資格條件轉變升級為兩岸和平共榮實驗區與安全緩衝區。由昨日陸船沉沒啟動兩地海巡、海警聯合搜救任務看，又可作為兩岸人道援助的合作實踐區。

反之，自防弊角度言，除了應對陸方經濟磁吸效應，可能影響我離島民心向背外，近期大陸「三無」漁船翻覆、無人機侵擾、與我外島實兵實彈演習等爭議，亦凸顯一旦兩岸關係緊張，金門勢將再度淪為爭端最前沿。日前跨國智庫「中國戰略風險研究所」政策主任古德曼提醒「台灣社會似乎對金門的戰略重要性缺乏共識」，並呼籲應以俄羅斯入侵烏克蘭始於兼併克里米亞為鑑，提防北京企圖併吞金門島，增加侵台風險。往後該區域內雙方的互動，無論善意或敵意，可能攸關甚至決定台海的戰和。

另就政治效應與選舉策略觀察。雖設非軍事區、建金廈大橋均被陸委會否決，但二○二六年倘仍由認同兩岸合作交流、具備新聞聲量者當選金門或連江縣長，上台後能藉金馬特殊地位，順應當地民意，利用地方自治有限公權力，在法令許可範圍內，設立對話窗口、溝通解決糾紛、推動相關活動與建設。如此既化解分歧，協助安定前線，還可創造議題、吸引輿論，或因此「地方包圍中央」，對二○二八總統選舉，大有裨益。

大陸國台辦表態不接受金門地檢就○二一四撞船事件的調查結論與不起訴處分，但大陸漁船撞船、漁民失蹤事件又增添新變數，後續發展及是否衍生更多問題，尚難預料。但不容默視的是，具前述多元意涵的金馬業成兩岸關係樞紐，未來走向牽動雙方選擇合作、競爭或衝突，值得關注。