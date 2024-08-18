陳宗彥們橫行 賴清德難辭其咎

行政院前發言人陳宗彥任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，經南檢重啟調查後，認定陳接受兩次免費性招待，除依貪汙治罪條例提起公訴，並建請法院從重量刑及依法宣告褫奪公權，在野黨也要求監院重啟彈劾程序。

有道是「權力，使人腐化；而絕對的權力，使人絕對的腐化。」本來，權力不得濫用，掌權者更應如此！大凡行使權力的人物，應該懷著無比謙卑心境，不得有傲慢的態度或行為。

一個人或是一個黨的腐化，絕非一朝一夕之故，而是屬於長期累積的結果。只是無論賴清德團隊也罷，抑或整體民進黨上上下下，根本不嚴肅地將它當成一回事，才會在長期積非成是的麻痺狀況下，一旦遭揭發開來，頓時就會演變成難以收拾，冰凍三尺實非一日之寒。

陳宗彥性招待事件，恐怕不是單獨個案而已，而是執政黨整體紀律的敗壞。如果執政黨有自知之明，豈能面對陳宗彥長期接受性招待卻毫無動作？癥結即在於執政黨對之視若無睹，完全不以為意，積漸所至人人見怪不怪。陳宗彥得以在政壇上橫行多年，就是執政黨長期以來姑息養奸的結果，導致台灣社會不斷向下沉淪，其來有自。

非但檯面上的政治人物如此，司法界又何嘗不然。二○一四年陳宗彥案就已爆出，但沒幾個月後就以查無不法簽結，甚至到了去年六月，高檢署還表示當初偵辦陳宗彥時查無違失也無包庇放水，日昨南檢卻正式起訴陳宗彥。整件事情目前的關鍵，就在檢調單位還肯不肯繼續追查下去，斯為重中之重。

正如阿扁所涉及的眾多貪瀆案件，純屬司法案件，卻在執政黨的操弄下變成不了了之。然而相關案件關係到政治人物的清廉風範，以及有效提升司法公信力等事宜，若這些都淪為被犧牲的對象，不啻是所有身為台灣人的最大悲哀，對此賴清德或將難辭其咎！