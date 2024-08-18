政治獻金案 白營無SOP

大選政治獻金一下子把民眾黨腳步全都打亂了！在綠營立委、議員、媒體與側翼窮追猛打之下，柯文哲被打得人都慌了！至於藍營與名嘴大都想不到柯Ｐ所領導的民眾黨竟然連政治獻金報帳、稽核、送審都如此毫無章法，完全沒有危機處理章法可循。民眾黨中評會在八月十六日開會後一樣議而不決，還要等三位當事人本周來說明再議，忘了朝野與媒體都在關注這場風暴。柯Ｐ如何危機處理與善後，光是中評會這樣一拖，就可以看出民眾黨完全沒有ＳＯＰ。

柯Ｐ過往一再強調所有事都要有ＳＯＰ，可是從素人到台北市長，還有參選二○二四總統大選，柯Ｐ早就不是政治素人，更不是政壇小白兔了，但在這場政治獻金風暴中，卻完全看不到他的政治智慧與領導能力，實在讓人惋惜！

觀察民眾黨的應變模式，竟然只有將全部責任推往會計師端木正。一般人都知道，既然是涉及到政治獻金，那麼每筆進帳／出帳都應該有單據，特別是收據與發票，未來在計帳報帳時就會有依據，公家查帳同樣也會依據單據逐筆對帳查證。所以依據單據核銷，那麼所有相關審核者除了蓋章之外，就是該為自己所簽與蓋過的章負責。爆發政治獻金風暴之後，民眾黨最該做的，就是請第三方客觀公正與嫻熟政治獻金報帳的會計師事務所來全部整理，透過這個第三方會計審核徹查哪有漏報？ 哪裡有缺失？何處帳目不符？…徹查清楚馬上就可以向外公布，以釋眾疑。

沒想到民眾黨事發後的查帳還是自己人在做，也就是那些負責簽章的人，整理出來的結果就是他們自己在記者會上所查出的數據。這樣一來綠營怎麼可能放過這個大好機會，綠委與議員輪番挑毛病，讓民眾黨疲於解釋，解釋的人不同又會出現前後不一的說法，讓外人更感覺到整齣事件就是一筆濫帳，愈說愈經不起檢驗。

可怕的是柯Ｐ自己的立場， 看似在補破洞，可是他和妻子陳佩琪、柯Ｐ之母與其妹在這個時候卻是你一言我一語，好像說說就可以把事情擺平似的。忘了這時候看的就是單據與證據，不是選舉你愛怎麼說就怎麼說，柯Ｐ的粉絲在選舉時或許會埋單，但是現在是要交代政治獻金每一筆帳的來去，說不清楚就會造成民眾黨更大政治危機！

更何況綠營早就虎視眈眈要找柯Ｐ的碴，民眾黨現在既無法查清每一筆帳，又無法說清楚責任歸屬，若還要七嘴八舌各說各話或互推責任，豈不正好作球給綠營痛下殺手？民眾黨在如此事關自身未來生死危機的重大事件中，竟沒有人能出面來穩定方向盤，擔起政治責任穩定軍心。光是中評會議而不決，就可以確定民眾黨無人敢擔大任！黃珊珊說要找真相說清楚，空口無憑，誰會相信？當事三人各說各話，又怎麼可能會有真相？看民眾黨如此荒腔走板的應變，更不要說柯Ｐ還有京華城等三大案還在等著他！總之，若不搞清楚每筆帳，民眾黨危機難過啊！