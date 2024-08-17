除了英雄派對 還可做更多

巴黎奧運落幕，我國摘下二金五銅，寫下歷屆次佳成績。昨天總統府舉辦英雄派對，邀集奧運代表團成員走紅地毯，賴總統也接見嘉勉，還安排英雄大遊行，國手搭乘戰術輪車，接受沿路群眾歡呼，現場氣氛熱鬧非凡，也讓國手備感榮耀。

國手站上五環聖殿，發揮堅韌頑強鬥志，追求更快更高更遠，展現力與美的極致，不論奪牌時的躍雀抑或失利後的淚水，都讓國人為之動容。奧運國手凱旋，總統予以接見鼓勵；各項競賽前八名者，政府頒給國光獎金；有些選手還可拍攝廣告，賺取商品代言收入。這些物質上的獎勵，抑或精神層面鼓舞，雖讓選手風光一時，卻難以留下永恆印記。為讓選手奮戰故事得以世代傳頌歌詠，並且激勵青年學子，以下四端可以考量。

一是發行紀念郵票，留下選手拚鬥印記。過去中華郵政發行郵票，不乏各類運動題材，卻鮮少針對單項個人，並且冠上選手姓名。上屆東就奧運柔道賽場，日將高藤直壽摘金，渡名喜風南亦奪銀，日本郵政旋即發行郵票，包含比賽精采畫面以及選手領獎情景。建議中華郵政參酌，盤點所有奪牌選手，繪製賽場矯健身影，發行個人單張郵票，除彰顯國手的貢獻，也利國人珍藏緬懷。

二可印製紀念鈔幣，繪上奪牌選手圖像。各國貨幣上的圖樣，多為國史政要肖像，抑或代表性的地標，甚至是動植物圖案，幾無體育傑出人物。先前瑞士造幣廠以費德勒擊球畫面發行人頭紀念銀幣，彰顯他的網球勳績，以及親善大使地位。中央銀行或可思量，印發紀念鈔票或紀念幣，以奪牌選手英姿作為圖案，以感謝其為國爭光，並提升運動員地位。

三為撰寫選手故事，鼓勵學生見賢思齊。世界各國教科書中雖有名人奮鬥篇章，體壇人物卻極為少見。早在二○一二年時，日本大學教科書商就曾以六頁版面文字介紹棒球選手王貞治的成就，傳達其堅持與信念，作為青年追求指標，獲百餘所大學採用。本屆奧運參賽選手，不乏動人勵志篇章，若能揀選編寫成書作為中小學的教材，則更具有教育意義。

四則安排入校宣講，點燃學子生命之火。國手一路堅持信念，從大小比賽中學習，在運動傷害中成長，自挫折逆境中站起，這永不放棄的執著足為青年學子借鑑。若能成立巡迴列車，安排奧運國手分赴各級學校演講，分享人生奮鬥歷程，定能為年輕的世代注入生命豐沛資糧，激發其智慧與潛能，勇敢面對人生挑戰，進而創造自我價值，展現生命豐厚底蘊。

這群熱愛運動的使徒，躍入聖殿發光發熱，也將國人凝聚在一起，更讓世界看見台灣。但孤寂的尋夢堅持，也應該讓更多國人看到。這血淚鑄成的榮光，不僅值得國人喝采，更將成為珍貴資產永鑄深鐫全民心中。對於這些奧運英雄，除了舉辦凱旋派對，我們還可做得更多。