民主選舉 是一門好生意

這幾天民眾黨的政治獻金疑似申報不實，新聞鬧得沸沸揚揚，情節高潮迭起。先是柯文哲主席帶領競選總部團隊召開記者會宣稱「只有烏龍，沒有汙錢」，一切的問題皆是因會計師便宜行事，漏報虛報所致。之後會計師端木正立刻發表聲明，稱所有的簽證服務都是依法令規定辦理，相信檢調必會釐清事實，還其清白。

與此同時，和民眾黨關係匪淺的「木可公關」公司也宣布，即刻暫停運作，並依法進行公司清算，清算後所有盈餘將全數捐給公益團體。緊接著檢調迅速發動搜索約談，包括會計師端木正、競總財務長李文忠、木可公關董事長李文娟在內的三個人都被交保限制出境。

姑且不管民眾黨這些亂帳背後的真相是如何，從媒體已經曝光揭露的申報明細來看，不得不讓人感嘆，民主選舉實在是一門好生意！難怪政治人物個個熱衷於選舉，因為選舉致富的人大有所在，在民主選舉的金錢遊戲底下，誰不想沾上一點邊呢？

台式的民主選舉，比的從來不是候選人的政見與能力，而是行銷與演技，以及抹黑抹紅造謠的功力。因此曝光率、即視感、辛辣度決定一切，而這些都需要大量的競選經費。

不論是廣告、造勢、文宣，候選人花起這些錢來從不手軟，背後更是有著龐大的利益勾結。所謂「肥水不落外人田，沃土只留自家耕」，其必然的結果就是讓自己人去成立公司，接自己的案子，一旦價錢談妥，管他浮報虛報，這便成了一個選舉黑洞，鮮少人過問，如此一來，不管選舉輸贏，最後都還是贏了！

當然，這所謂的「自己人」究竟會到哪一個層級，因黨因人而異，但是在實際的運作上都是大同小異。因此在台灣，「民主寄生蟲」跟「選舉白手套」多如過江之鯽，這些人都是靠選舉吃飯，靠選舉賺錢，靠選舉發財，如果選輸呢，就撈一筆走人；如果選贏呢，就再接再厲，從選舉標案繼續吃到政府標案，等著你的就是一輩子吃不完的榮華富貴。你說這樣的民主，怎麼能不讓人羨慕呢？