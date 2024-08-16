樹立司法威信 下個輪到誰

行政院前發言人陳宗彥，在民國一○一年至一○二年間，涉嫌接收酒店業者的不當招待，被檢方提起公訴並由台南地檢署偵結，內容略為：「陳宗彥於民國一○一年、一○二年擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，因受連姓及王姓酒店業者請託，而協助詢問、協調台南市某警職人員平調案，及某視聽歌唱場所變更使用工程案，並於一○一年十二月間及一○二年十一月間，接受連姓及王姓酒店業者安排酒店女服務生提供性招待」。檢方認定陳宗彥涉犯貪汙治罪條例第五條第一項第三款「不違背職務收受不正利益」罪嫌，因此將他提起公訴。

然而，本案於一○三年查辦沒幾個月移交後，就以「查無不法」簽結，去年六月高檢署甚至認定當初偵辦陳宗彥時查無違失；如今南檢正式起訴，如此自相矛盾、大相逕庭的調查，當時承辦的檢調手握明確事證卻縮手，理由何在？這也讓陳宗彥可以宣稱，對十幾年前的同一事件，在沒有新事實與新證據的情形下，台南地檢署卻推翻之前的認定而將他起訴，讓他深覺冤屈。

今年初本案在監察院審查會中，監委表決對陳宗彥作出彈劾「不成立」的決定，係以該案司法正在調查中，監院不宜先行進行彈劾；但司法偵辦與監院行使監察權本質上並無衝突，就算司法上無罪亦不代表沒有行政違失，即便無罪定讞，但最終彈劾成立的官員也不乏先例。國家柏台諸公，對證據如此明確、因公務免費接受性招待且有實證可稽達者，竟違反良知舉出似是而非的道理。陳宗彥當時為政務官，如由監察院通過彈劾後，再移送懲戒法院作適法之處分，係屬公務員之司法行政處罰。刑事偵辦與監委懲戒程序並不衝突，監委當時卻仍以「司法正在調查中，監院不宜先行彈劾」等事由，乃自甘墮落、機關喪權。

南檢認為，陳宗彥受領國家俸祿，本應潔身自愛，謹守公務員分際；竟未能與酒店業者保持距離，貪圖性招待而收受不正利益，有害公務員廉潔自持之要求，亦嚴重破壞國家公務員清廉形象。然而，從上述案情觀之，據報陳宗彥十二次性交易中每次一萬二千元，僅有二次未付款，並非完全都無對價；且南檢據查「並無違背職務」之情事，因此想必陳宗彥未來在法院答辯時能有很多說詞理由，仍可以規避法律責任。

本案歷經十年迄今才被重新起訴，當事人早已遠離權力核心，司法機關何以最近才磨刀霍霍，找賴清德愛將陳宗彥開刀？筆者認為項莊舞劍別有所圖，賴總統意在樹立司法威信，同黨要角如鄭文燦可以查辦羈押，愛將陳宗彥亦已被起訴，還有誰不能辦？下一步應該輪到民眾黨主席柯文哲了吧？透過司法公信力建立聲望與政績，乃極為高明的做法。

當「小草」鳥獸四散奔逃後變成「青鳥」，不就是民進黨的如意算盤？司法在政治的運籌帷幄、機關算盡下，發揮得淋漓盡致啊！