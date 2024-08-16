聽新聞
test
0:00 / 0:00

民主凌駕專業 地方自治成怪獸

聯合報／ 呂欽文／建築師（新北市）

民主是普世價值，但民主的外衣常常蒙蔽了專業的是非。如果民主發展成了我行我素，那如同氾濫的自由，會侵蝕社會的倫常。

核不核、能不能，是大家熟悉的「專業」與「民主」相互拉扯的議題；在民主的大帽子下，專業很難說上話。但除這類屬於廟堂高層次的大議題之外，我們的社會其實存在著許多似是而非的所謂「民主作為」，像一頭怪獸，一般民眾看不到，卻消耗著專業的能量。

根據「地方制度法」衍生出來的「地方自治」行政權，就是一頭怪獸。「地方自治」本來是彰顯民主理念的良好機制，在台灣卻因為操作過度，一個小小的島國，弄得一國多制。假如在政治範疇內各爭山頭、各爭資源也就算了，但「地方自治」的手法，習慣性地擴及到專業的領域，相當莫名其妙。舉幾個例子：

「政府採購法」行之有年，但爭議事件有增無減。這不是因為中央主管機關沒把法規修好，而是各地方政府在地方自治的權限下自己改變招標方式，假公共利益之名，肆意增加不合乎公平合理原則的規定。種種錯誤樣態，中央管不著，因為工程會沒有任何手段可約束地方的行為。

建築管理是關係民眾權益的大事，更是屬於專業領域的事，各地方不應有不一樣的標準。但台灣本島廿個行政區，至少可以找到十幾種不同的建管程序與表單。往往一溪之隔，就是另外一套建築管理天地。中央主管機關國土署不是沒有頒布標準程序與版本，但各縣市就是很「努力」地想要表現自己的「特色」，導致民眾與專業者總是要從頭學起、疲於奔命。問國土署能不能管管？他們也只能苦笑說：「地方自治啊！」

最近發生了讓國內外建築界錯愕的事，一場醞釀多年，經國內外廿七個團隊參與競圖的「某某縣中心圖書館及美術館新建工程」，竟因為改朝換代，新的縣太爺找個理由推翻了前朝花費不貲、競圖團隊嘔心瀝血孕育出來的設計案，重大建設竟然視如兒戲。存與廢之間，給錢的文化部管不著、工程會亦沒被知會，監察院「尊重地方行政」更不便置喙，只剩下專業者在一邊淌血！

地方建設藝文場館經過專業的評估，竟抵不過地方首長的一念之間；這不是孤立事件，沒多久就會發生一次。我們可以說「民主是台灣的驕傲」，卻可曾知道「專業卻是台灣的恥辱」？

民主不是萬能，民主需要社會良知的駕馭！「地方自治」是一頭大象，如果駕馭得好，可馱以重任；但如果任其獸性逞威，則可能毀了民主。這個道理我們不是不懂，只是不敢正視，不敢在民主的頭上掛鈴鐺。

主管 國土署 建築

延伸閱讀

8比7險勝...合格代理教師「職前年資提敘案」關鍵爭議 大法官歧見大

謝哲青參觀《怪獸與大自然的奇幻世界》特展

怪獸特展／「怪獸與大自然的奇幻世界」展覽顧問林俊聰：20件必看標本與其背後的知識

台東地方自治史上首例 成功鎮長罷免案投票率僅6.96%未通過

相關新聞

樹立司法威信 下個輪到誰

行政院前發言人陳宗彥，在民國一○一年至一○二年間，涉嫌接收酒店業者的不當招待，被檢方提起公訴並由台南地檢署偵結，內容略為...

保供電正常 別死守非核

行政院發言人陳世凱昨日坦言「沒有錯，北部現在電力不足」，因整個北部的電力開發相對困難；另一方面，電價費率審議會將於九月召...

政府推環境永續 卻忽略經濟永續

賴清德總統日前主持首場國家氣候變遷對策委員會議，指示未來必須務實面對電力要充足、系統要安全、減碳要加速等三大課題。至於涉...

政治不難… 柯要找回良心

柯文哲常說「政治不難，只有找回良心」。而他台北市長八年任期屆滿後，包括京華城改建案、北士科設定地上權案等，輿論、媒體吵得...

識人不清 柯文哲政途重大障礙

近期，柯文哲團隊被指總統大選政治獻金申報不實，再次暴露了他在用人上的問題。如果柯無法有效管理其團隊，無法確保透明和誠信，...

民主凌駕專業 地方自治成怪獸

民主是普世價值，但民主的外衣常常蒙蔽了專業的是非。如果民主發展成了我行我素，那如同氾濫的自由，會侵蝕社會的倫常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。