識人不清 柯文哲政途重大障礙

近期，柯文哲團隊被指總統大選政治獻金申報不實，再次暴露了他在用人上的問題。如果柯無法有效管理其團隊，無法確保透明和誠信，那麼他的政治前途除了將面臨嚴峻挑戰，也可能在未來失去支持者的肯定。

當事件發生後，民眾黨迅速舉行說明會，身為競選總幹事的黃珊珊請辭民眾黨中央委員，並與端木正、李文宗一起移送中評會。柯也在其臉書發布道歉貼文，承認當初競總將所有憑證交給會計師處理、送監察院申報時，並無再做最後的檢查。對於「漏報」、「短差」到「虛報」一事，競選團隊事前並不知情，除了要追究會計師法律責任，競總也有應負的責任。

看似快刀斬亂麻的處理了事情，然而也透露出柯團隊人事管理及財政管理的問題。柯文哲的直言不諱和改革形象固然吸引人，但如果沒有足夠的專業團隊和有效的監督機制，那麼這些優點也可能會變成缺點。

這一位政黨領袖到底是否有足夠的專業團隊來支持他的決策，還是僅僅依賴少數人的意見？竟然面對重要的財務申報是那麼地不嚴謹。雖然柯自稱是「第一次參選總統沒經驗」，然而他的競選團隊其實不乏政壇老手，將責任歸咎於會計師，似乎無法讓人信服。

柯對此事件說明「這次是烏龍、不是汙錢」，但經此讓人不禁質疑他的領導風格，是否適合在更高層次的政治舞台上發揮。柯當初參選時的「理性、務實、科學、民意、專業、價值」，加上「執行力」理念，是否依然存在？

總結來說，柯文哲的識人不清，不僅影響了他的政治形象，更可能對台灣民眾黨的未來產生深遠影響。做為一名政治領袖，柯必須重新審視其用人策略，確保其團隊的專業性和誠信，才能真正實現其改革的目標。否則，這識人不清的問題將成為他政治生涯中的重大障礙。