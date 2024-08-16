政治不難… 柯要找回良心

柯文哲常說「政治不難，只有找回良心」。而他台北市長八年任期屆滿後，包括京華城改建案、北士科設定地上權案等，輿論、媒體吵得沸沸揚揚。近日，柯文哲二○二四競選總統的政治獻金也遭質疑申報不實，他雖表示嚴肅面對，經手帳目的同仁與會計師會全部重新清查，但記者會的說詞卻讓民眾聽得霧煞煞，對社會與支持者難以交代。

柯文哲以「白色力量」中道勢力崛起，當選台北市長時，顛覆藍綠板塊，甚至在總統大選時搶走民進黨的青年選票，綠營欲去之為快。

如今，柯文哲面對官司纏身，以及總統選舉政治獻金疑似申報不實風暴，他會為脫身而受執政黨利誘？或在國會仍藍白合作？或白綠和？有待觀察。

柯文哲不能因案纏身影響藍白在立法院的合作，他必須找回過往的信心與志氣、傲氣，誠實面對問題，也不能向任何外在勢力妥協退縮，不淪為傀儡，要以民意為依歸。

「政治不難，只有找回良心」，柯文哲別忘了要找回良心！