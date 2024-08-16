聽新聞
test
0:00 / 0:00

政治不難… 柯要找回良心

聯合報／ 王清厚／退休人士（台中市）

柯文哲常說「政治不難，只有找回良心」。而他台北市長八年任期屆滿後，包括京華城改建案、北士科設定地上權案等，輿論、媒體吵得沸沸揚揚。近日，柯文哲二○二四競選總統的政治獻金也遭質疑申報不實，他雖表示嚴肅面對，經手帳目的同仁與會計師會全部重新清查，但記者會的說詞卻讓民眾聽得霧煞煞，對社會與支持者難以交代。

柯文哲以「白色力量」中道勢力崛起，當選台北市長時，顛覆藍綠板塊，甚至在總統大選時搶走民進黨的青年選票，綠營欲去之為快。

如今，柯文哲面對官司纏身，以及總統選舉政治獻金疑似申報不實風暴，他會為脫身而受執政黨利誘？或在國會仍藍白合作？或白綠和？有待觀察。

柯文哲不能因案纏身影響藍白在立法院的合作，他必須找回過往的信心與志氣、傲氣，誠實面對問題，也不能向任何外在勢力妥協退縮，不淪為傀儡，要以民意為依歸。

「政治不難，只有找回良心」，柯文哲別忘了要找回良心！

柯文哲 藍白合

延伸閱讀

【重磅快評】柯文哲斷尾求生 誰是民眾黨最大亂源？

黃瀞瑩認用人出問題！柯文哲假帳疑雲 媒體人分析暗黑細節：就是貪汙

柯文哲花1400萬做大選民調 趙少康酸「多付錢結果比較好？」

王定宇拿數位部類比柯文哲競總 白委嗆錯把馮京當馬涼

相關新聞

樹立司法威信 下個輪到誰

行政院前發言人陳宗彥，在民國一○一年至一○二年間，涉嫌接收酒店業者的不當招待，被檢方提起公訴並由台南地檢署偵結，內容略為...

保供電正常 別死守非核

行政院發言人陳世凱昨日坦言「沒有錯，北部現在電力不足」，因整個北部的電力開發相對困難；另一方面，電價費率審議會將於九月召...

政府推環境永續 卻忽略經濟永續

賴清德總統日前主持首場國家氣候變遷對策委員會議，指示未來必須務實面對電力要充足、系統要安全、減碳要加速等三大課題。至於涉...

政治不難… 柯要找回良心

柯文哲常說「政治不難，只有找回良心」。而他台北市長八年任期屆滿後，包括京華城改建案、北士科設定地上權案等，輿論、媒體吵得...

識人不清 柯文哲政途重大障礙

近期，柯文哲團隊被指總統大選政治獻金申報不實，再次暴露了他在用人上的問題。如果柯無法有效管理其團隊，無法確保透明和誠信，...

民主凌駕專業 地方自治成怪獸

民主是普世價值，但民主的外衣常常蒙蔽了專業的是非。如果民主發展成了我行我素，那如同氾濫的自由，會侵蝕社會的倫常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。