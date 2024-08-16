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政府推環境永續 卻忽略經濟永續

聯合報／ 顏廷棟／銘傳大學財金法律系教授（台北市）　

賴清德總統日前主持首場國家氣候變遷對策委員會議，指示未來必須務實面對電力要充足、系統要安全、減碳要加速等三大課題。至於涉及核綠共存的議題，賴總統表示，永續發展才是不分政黨為國家共同打拚的目標。不過，現行以風力、太陽能等綠能發電為主軸的能源政策，其有限的發電量能否滿足ＡＩ等科技發展的大量用電需求？甚至可能影響既定的國家永續發展目標。

針對加速減碳議題，會中環境部長彭啟明進行專題報告表示，台灣今年底將進入碳費先行，以大帶小的階段，未來會健全碳定價機制，往總量管制的碳交易方向邁進。如此固然是因應淨零碳排、環境永續的國際潮流趨勢；但另一方面，收取碳費、管制碳排量，必然增加企業生產成本及限制生產數量，因此在推動環境永續的環保政策過程中，如何確保企業健全的市場經營環境及維護消費者福祉，應為政府當局不可忽視的經濟發展政策。

為達成淨零碳排目標同時兼顧經濟發展，日本公平會在去年三月公布「有關獨占禁止法對實現綠色社會之事業活動處理原則」，強調企業生產符合減少碳排的環保標準產品或研發創新技術，通常有促進市場競爭效果，而且有助於減緩溫室效應及符合一般消費者利益，應無違法性問題；例外情形，相關企業討論降低溫室效應減少碳排放量，預見可能增加生產成本，因此實施對產品需求者收取一致性的溫室效應費用、分配生產數量、限制使用降低溫室效應設備或技術等壟斷協議，可能有違反獨占禁止法之虞。

從賴總統宣示的政策目標來看，我國施政重點偏向綠能發電、碳排管制等環境永續項目，顯然忽略兼顧經濟永續發展的政策。事實上，在淨零碳排政策要求的市場環境下，企業從事經濟活動行為可能兼有促進與限制市場競爭之雙面效果，如此若無明確的規範遵循標準，勢必衝擊企業從事環保產品生產或減碳技術研發等意願，終將有礙環境永續政策的推動。

是以職司市場競爭秩序權責的公平會，宜應參考日本綠色社會之事業活動處理原則，依據企業實施經濟行為有無符合環保目的合理性、手段正當性，及衡量促進或限制競爭效果等因素，明確揭示有無違反公平交易法之判斷標準，期能達到經濟發展與環境永續發展的雙贏局面。

永續 溫室效應 經濟發展

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