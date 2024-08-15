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糊塗帳理不清 柯要負起政治責任

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）

柯文哲號稱「素人從政」，儘管曾當了八年台北市長，又組織政黨想問鼎總統大位，卻仍一貫拿其外科醫生的行事風格為藉口來應付一切。

柯文哲曾說，外科醫生的邏輯是，面對問題時如果想不出更好的方法，那麼當下的爛方法就是最好的方法。此無疑是柯文哲拿外科醫生關在手術房內封閉的心態，但拿來從事政治事業卻有極大風險！

外科醫生的醫術是否高明關係著一位病患的安危，而政治是治理眾人的事，弄不好就是成千上萬人生靈塗炭了。

民眾黨的政治獻金報假帳疑雲，柯文哲似乎不願親自面對，而是推給幕僚、會計師。但幕僚儘管在記者會中講了一堆，卻讓人愈聽愈糊塗。因為看起來沒有哪一個幕僚完全搞清楚。

柯文哲自視甚高，其領導的民眾黨，更是以黨主席一人的意志凌駕眾人之上，大小事柯文哲說了算。現在數千萬元兜不攏的糊塗帳，誰也搞不清楚，只能將責任全部推給會計師意圖了事。

柯文哲現在早已經不是政治素人了，爆發如此荒腔走板的報假帳風波，即使幕僚或會計師有失責之處，身為主帥的柯文哲，不論是否知情，或是否曾做任何的指示，皆必須一肩承擔，並負起完全的政治責任。

外科醫生當然也可以成為傑出的政治家。但在政治領域裡，卻不是像在封閉的手術房，領導階層做決策時固然有其機密性，也絕對不能閉門造車。不論是當市長或當總統，都必須有完整堅強可面面俱到的團隊來集思廣益，不能偏聽也不能獨斷而為。民眾黨在台灣政壇要能繼續走下去，端看領導者的行事風格是否能徹底改變，否則前途堪憂。

會計師 柯文哲 醫生

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